ครั้งแรก! หน่วยข่าวกรองเดนมาร์กยก 'สหรัฐฯ' เป็นภัยคุกคามความมั่นคง ชี้อเมริกาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น-จ้องยึด 'กรีนแลนด์'

รายงานข่าวกรองประจำปีของเดนมาร์กมีการระบุให้สหรัฐอเมริกาเป็น "ภัยคุกคามด้านความมั่นคง" เป็นครั้งแรก โดยอ้างถึงการที่สหรัฐฯ พยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนในแถบอาร์กติกอย่างแข็งขันมากขึ้น และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกรีนแลนด์
หน่วยข่าวกรองกลาโหมเดนมาร์ก (FE) ระบุว่า สหรัฐฯ กำลังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองท่ามกลางการแข่งขันในแถบอาร์กติกที่เพิ่มมากขึ้น และความสนใจในกรีนแลนด์
กรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กที่มีประชากรน้อยกว่า 60,000 คน ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดศูนย์กลางความขัดแย้งระหว่างโคเปนเฮเกนและวอชิงตัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต้องการให้เกาะนี้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกา โดยเรียกมันว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในแถบอาร์กติกและมีความมั่งคั่งทางแร่ธาตุ
ทรัมป์ ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ในรายงานการประเมินความเสี่ยงสาธารณะประจำปีที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (10 ธ.ค.) หน่วยข่าวกรอง FE ระบุว่า ระเบียบโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น โดยรัฐมหาอำนาจต่างใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทหารอย่างแข็งขันมากกว่าเดิมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชาติ
นอกจากรายงานการประเมินรัสเซียและจีนแล้ว เอกสารฉบับนี้ยังมีส่วนใหม่ที่ใช้ชื่อว่า ‘สหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนวาระ’ ซึ่งอธิบายว่า วอชิงตันให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น และ “กำลังใช้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจ แม้กระทั่งกับพันธมิตรและหุ้นส่วน”
นอกจากแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรแล้ว หน่วยงานดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ “ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหาร แม้กระทั่งกับพันธมิตร”
ถ้อยคำดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งความมั่นคงของประเทศขึ้นอยู่กับกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่นำโดยสหรัฐฯ มาตลอด หน่วย FE ยังชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่สหรัฐฯ จะลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงความยั่งยืนของบทบาทสหรัฐฯ ในฐานะผู้รับประกันความมั่นคงหลักของยุโรป ทรัมป์ได้เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้สมาชิกยุโรปของนาโตรับผิดชอบความมั่นคงของตนเองเป็นหลัก รวมถึงเพิ่มงบประมาณทางทหารอย่างมาก
FE ระบุว่า การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่เพิ่มสูงขึ้นในแถบอาร์กติกได้เพิ่มความสนใจจากนานาชาติต่อภูมิภาคนี้อย่างมาก “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ในกรีนแลนด์ และความสำคัญของกรีนแลนด์ต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ”
เดนมาร์กซึ่งมองว่าแรงกดดันจากสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับกรีนแลนด์เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออธิปไตยของตน ได้ตอบโต้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันในแถบอาร์กติก และขยายการเฝ้าระวังทางทหารและพลเรือนบนเกาะดังกล่าว
ที่มา: RT