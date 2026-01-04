กต. ไทย วอนทุกฝ่ายในเวเนซุเอลาใช้ความยับยั้งชั่งใจ ย้ำพร้อมช่วยคนไทยและเตือนชะลอการเดินทาง

กต. ไทยออกแถลงการณ์แสดงความห่วงกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในเวเนซุเอลา หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการบุกจับตัว 'นิโกลัส มาดูโร' พร้อมจี้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ เตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางหากไม่จำเป็น
จากกรณี สหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเวเนซุเอลาและจับกุมผู้นำของประเทศ ประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร และภรรยา หลังสหรัฐฯ กล่าวหามาเป็นเวลานานว่าประธานาธิบดีมาดูโรเป็นผู้นำองค์กรค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งมาดูโรปฏิเสธตลอดมา
ล่าสุดวันนี้ (4 ม.ค.) กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ เรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา โดยมีใจความว่า
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาในช่วงที่ผ่านมา และเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 นั้น
ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ ใช้ความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลา
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลา ได้ประสานกับคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พิจารณาทบทวนการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในขณะนี้