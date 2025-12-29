พรรคประชาชนสะเทือน! บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ โดนหมายจับคดีฟอกเงิน ต้องหาผู้สมัครใหม่

29 ธันวาคม 2568 พรรคประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อผู้สมัคร ส.ส. เขต 33 กรุงเทพมหานคร “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” หรือ “แบงค์” ถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงินจากการปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ภายใต้รหัส “Black Mirror TKP” ซึ่งเป็นการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดและการฟอกเงินที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท การจับกุมครั้งนี้ทำให้พรรคประชาชนต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครในทันทีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ ก่อนที่เหตุการณ์จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพรรค
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ได้ออกแถลงข่าวขอโทษประชาชน พร้อมยืนยันว่าพรรคไม่ได้รับทราบเรื่องการออกหมายจับในขณะที่ทำการคัดกรองผู้สมัคร โดยเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครในวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งไม่มีการออกหมายเรียกใดๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อข่าวไวรัลแพร่สะพัด พรรคจึงต้องดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครทันที ก่อนถึงเส้นตายวันที่ 31 ธันวาคม
ในขณะเดียวกัน บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ได้ออกมาประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน โดยให้เหตุผลว่าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองผ่านกระบวนการยุติธรรมและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรค ขณะที่เขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฟอกเงินและจะต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่
กรณีนี้ยังเป็นการตั้งคำถามถึงกระบวนการคัดกรองผู้สมัครของพรรคประชาชน ที่บุญฤทธิ์เคยมีบทบาทสำคัญในพรรค และเคยผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายตำแหน่งในวงการการเมือง ทำให้หลายคนสงสัยว่าเหตุใดบุคคลที่มีบทบาทในพรรคถึงกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินได้ นอกจากนี้ การเมืองในเขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย ยังคงดำเนินต่อไปโดยมีผู้ท้าชิงจากพรรคใหญ่หลายราย ซึ่งต้องจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งแทนที่บุญฤทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนการปิดรับสมัคร