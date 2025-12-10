ตร.สามร้อยยอดไล่สกัดรถต้องสงสัย ก่อนรวบยาบ้ากว่า 1.2 ล้านเม็ด คนขับอาศัยความมืดเผ่นหนี

ประจวบคีรีขันธ์ - ตำรวจสามร้อยยอดไหวตัวทัน หลังพบรถจอดผิดสังเกตหน้าด่านตรวจ ก่อนคนขับเร่งถอยหนี จนถูกไล่ล่าติดตาม ตรวจพบยาบ้าอัดแน่นกว่า 1,202,000 เม็ด เร่งล่าตัวคนขับหลบหนีเข้าป่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรายงานล่วงหน้าว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางด่านตรวจถาวรของ สภ.สามร้อยยอด จึงจัดกำลังตั้งจุดสังเกตเข้มงวดตามขั้นตอน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
กระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ พบรถยนต์ต้องสงสัยจอดในลักษณะผิดปกติบริเวณก่อนถึงด่านตรวจฝั่งขาขึ้น ห่างจากจุดตรวจประมาณ 100 เมตร จึงประสานสายตรวจรถยนต์เข้าตรวจสอบทันที
เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ต้องสงสัยเห็นรถเจ้าหน้าที่กลับเร่งถอยหลังพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงทำการติดตามและสกัดจนสามารถหยุดรถเก๋งยี่ห้อ มาสด้า รุ่น CX-5 สี น้ำเงิน ได้สำเร็จ แต่คนขับอาศัยความมืดหลบหนีลงป่าข้างทาง หายตัวไปอย่างรวดเร็ว
จากการตรวจค้นภายในรถ พบลังกระดาษบรรจุยาบ้าวางท้ายรถจำนวน 4 ลัง และกระสอบอีก 2 กระสอบในห้องโดยสาร รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 1,202,000 เม็ด (หนึ่งล้านสองแสนสองพันเม็ด)
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเร่งสืบสวนติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนี มาดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญต่อไป.