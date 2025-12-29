“บุญฤทธิ์” ผู้สมัคร สส.พรรคดัง ยันไม่เกี่ยวข้องขบวนการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด

ตำรวจ ปส.คุมตัว “บุญฤทธิ์” ผู้สมัคร สส.พรรคประชชน ตามหมายจับพิมพ์ลายนิ้วมือดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย ยันปฏิเสธทุกข้อหา ไม่เกี่ยวข้องขบวนการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด
วันนี้ (29 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปส.ควบคุมตัว นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด–บางกอกน้อย ยกเว้นแขวงศิริราช) ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ เข้าพิมพ์ลายนิ้วมือและดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ระหว่างการควบคุมตัว นายบุญฤทธิ์ เปิดเผยยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาที่ระบุว่าตนได้รับเงินเป็นรายเดือนจากเครือข่ายยาเสพติด ไม่เป็นความจริง และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม นายบุญฤทธิ์ยอมรับว่า ตนเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ของบริษัทที่ถูกระบุว่าอยู่ในเครือข่ายของผู้ต้องหาในคดีนี้ แต่ยืนยันว่า ไม่ทราบถึงพฤติการณ์ที่ผิดกฎหมาย และไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
นายบุญฤทธิ์ยังกล่าวขอโทษ พรรคประชาชน รวมถึงประชาชนทุกคนจากกรณีที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่า ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว และยอมรับว่าการมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะนี้ถือเป็นการผิดนโยบายของพรรคที่ยึดหลัก “มีส้ม ไม่มีเทา” พร้อมเปิดเผยว่า หลังจากนี้ตนอาจไม่สามารถลงเล่นการเมืองได้อีกต่อไป ส่วนรายละเอียดในคดีนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย และจะขอพูดคุยในรายละเอียดภายหลัง