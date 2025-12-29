"ไผ่ ลิกค์" เย้ยพรรคส้ม สแกมเมอร์มันน้อยไป ฟอกเงินขายยาไปเลยดีกว่า 2 ครั้งแล้วนะ

ไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม เย้ยพรรคประชาชน สแกมเมอร์มันน้อยไป ฟอกเงินขายยาไปเลยดีกว่า 2 ครั้งแล้วนะ พร้อมแฮชแท็ก #ส้มเป็นสีดำ หลังผู้สมัคร สส. ถูกจับกุมเมื่อเช้าข้อหาฟอกเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติด
วันนี้ (29 ธ.ค.) จากกรณีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ตรวจค้นและจับกุม นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคประชาชน ในข้อหาฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติด ทำให้พรรคประชาชนประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัคร และขอโทษสาธารณชน ยืนยันว่ามีส้มไม่มีเทา ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด
ล่าสุด เฟซบุ๊ก ไผ่ ลิกค์ ของนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความระบุว่า "สแกมเมอร์มันน้อยไป ฟอกเงินขายยาไปเลยดีกว่า 2 ครั้งแล้วนะ #ส้มเป็นสีดำ"
จากการตรวจสอบข้อความที่นายไผ่ระบุว่า 2 ครั้งแล้ว คาดว่าเป็น กรณีเมื่อวันที่ 7 พ.ค. สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี จับกุมนายภานุพงษ์ พร้อมพวกรวม 4 คน สมาชิกแก๊งบุญรักษา ซึ่งพบว่าเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ พรรคประชาชน พร้อมของกลางยาบ้า 480,000 เม็ด ไอซ์ 1,098 กรัม เคตามีน 1,000 กรัม และโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง