ยังมีอีก! เฮียบุ๊งแฉมีผู้สมัคร สส. อย่างน้อย 2 ราย ทำเว็บพนันเอาไปลงเลือกตั้ง

ปกรณ์ พรชีวางกูร หรือเฮียบุ๊ง อดีตผู้สนับสนุนม็อบราษฎร แฉยังมีผู้สมัคร สส. ทำเว็บการพนันอย่างน้อย 2 ราย กทม. และต่างจังหวัด สปอนเซอร์อักษรย่อ S ส่วนที่โดนเมื่อเช้า มีคนชื่อ ก. ชี้เป้าให้จับเพราะไปหักหลังเขา
วันนี้ (29 ธ.ค.) จากกรณีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ตรวจค้นและจับกุม นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคประชาชน ในข้อหาฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติด ทำให้พรรคประชาชนประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัคร และขอโทษสาธารณชน ยืนยันว่ามีส้มไม่มีเทา ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด
ล่าสุด เฟซบุ๊ก "ปกรณ์ พรชีวางกูร" ของนายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือเฮียบุ๊ง อดีตผู้สนับสนุนม็อบราษฎร โพสต์ข้อความระบุว่า "ไหนๆ ก็ฉาวขนาดนี้ มีผู้สมัครโดนจับเพราะฟอกเงินให้พวกค้ายา จะบอกว่ายังมีอีกนะครับ ใน กทม. นี่ละ รายนี้ทำเว็บ (เว็บการพนัน) เอาเงินเว็บมาลงเลือกตั้ง ลอยหน้าลอยตาไปเรื่อย
แล้วก็มี สส. เก่าต่างจังหวัด รอบนี้ก็ได้ลงอีก ก๊วนนี้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน แ...งมีสปอนเซอร์เป็นเจ้าของเว็บรายใหญ่ ชื่อย่อ S
ส่วนไอ้ที่โดนเมื่อเช้า โดนคนชื่อย่อ ก. ชี้เป้าให้จับ เพราะไปกวนตีนหักหลังเค้า เค้าเลยเล่นซะ ขนาดกูอยู่เชียงใหม่บ้าง กทม.บ้าง กูยังรู้อะครับ"