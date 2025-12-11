อัปเดตสถานการณ์
ชายแดนไทย–กัมพูชา (11 ธ.ค. 68, 09.00 น.)
เวลา 22.42 น.
กัมพูชายิงปืนใหญ่–ค. และใช้โดรนสอดแนมหลายจุด (ช่องบก / ช่องสะงำ / ช่องอานม้า / ปราสาทคนา / ปราสาทตาควาย / เขาพระวิหาร) ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ตามหลักป้องกันตัว ทำลายรถบรรทุก–ที่ตั้งยิงสนับสนุน–จุดทางทหารของฝ่ายกัมพูชา
จุดที่ “ไทยยึดคืน/ควบคุมพื้นที่สำคัญได้”
ช่องระยี–ปลดต่าง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ → ควบคุมพื้นที่และเสริมกำลังป้องกันโต้กลับ
ช่องคนา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ → รุกคืบยึดที่หมายสำคัญได้ตามแผน
การรักษาความปลอดภัยหลังพื้นที่:
บูรณาการกำลังทหาร–ฝ่ายปกครอง–ชรบ.–อปพร. ตั้งจุดตรวจ ลาดตระเวน คุมเข้มบุคคลต้องสงสัยในหมู่บ้าน
ย้ำจุดยืน:
กองทัพภาคที่ 2 ระบุปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชน