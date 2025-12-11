กองทัพเปิดตัวเลขสูญเสีย ขณะพลเรือนเร่งย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันที่ 11 ธันวาคม 2568 บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชายังคงตึงเครียดอย่างหนัก หลังเสียงปืนใหญ่และแรงระเบิดจากฝั่งกัมพูชายังคงดังสลับช่วงตลอดคืน ก่อนที่กระทรวงกลาโหมจะออกมาสรุปสถานการณ์ล่าสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความสูญเสียในระดับที่น่าเป็นห่วงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ของความขัดแย้ง
พลเรือตรีสุรศักดิ์ คงศิริ ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่ากองทัพบกไทยยังคงเผชิญการโจมตีด้วยอาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชา ทั้ง BM-21 โดรนแบบพลีชีพ และปืนครก โดยเฉพาะบริเวณช่วงอานม้าและเนิน 667 ซึ่งถูกระดมยิงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กองทัพเรือปฏิบัติการตามยุทธการ “ตราดปราบปรปักษ์” ในพื้นที่จังหวัดตราด และต้องรับมือกับการโจมตีด้วยโดรนจากอีกฝ่ายอย่างไม่หยุดพัก ส่วนกองทัพอากาศยังคงให้การสนับสนุนการรุกคืบของกำลังภาคพื้นอย่างใกล้ชิดตามแผนรบที่กำหนดไว้
ท่ามกลางการปะทะที่ยืดเยื้อ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่า กำลังพลไทยต้องสูญเสียเพิ่มเติมอีกสองรายในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 9 นาย ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นราว 120 นาย ถือเป็นการสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งกองทัพและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า
นอกจากความสูญเสียของกำลังพลแล้ว ความเสียหายต่อพลเรือนเริ่มขยายวงกว้างขึ้นทุกชั่วโมง จากการตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ธันวาคม พบว่ามีประชาชนพลัดถิ่นกว่า 199,618 คน ต้องอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิง 849 แห่งทั่วพื้นที่ชายแดน หลังที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากการยิง BM-21 และแรงระเบิดบริเวณถนนหลายสายในจังหวัดตราด ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย ขณะที่โรงพยาบาล 19 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลตำบลอีกกว่า 180 แห่ง ได้รับผลกระทบจนต้องเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันที
กระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยว่ามีการตรวจพบทหารกัมพูชาบางส่วนใช้บ้านเรือนประชาชนเป็นที่ตั้งยิงและติดตั้งปืนกล ซึ่งเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญานานาชาติว่าด้วยการปกป้องพลเรือนในพื้นที่ขัดกัน พร้อมประณามการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมาย ซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงโดยไม่จำเป็น
ตลอดทั้งเช้าวันนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่เดินหน้าตามยุทธวิธีที่กำหนดไว้ เพื่อยับยั้งการโจมตีเชิงรุกของกัมพูชา และผลักดันให้เสถียรภาพตามแนวชายแดนกลับคืนโดยเร็วที่สุด ท่ามกลางความหวังของประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนที่ยังรอคอยให้เสียงระเบิดเงียบหายไปจากฟ้าและคืนความสงบให้กับพื้นที่บ้านเกิดของตนอีกครั้ง