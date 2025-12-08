อนุทิน ย้ำไม่คุย ทรัมป์ - อันวาร์ ชี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่กรณีเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า บรรยากาศการแถลงของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในช่วงบ่ายของวันที่ 8 ธันวาคม 2568 มีความตึงเครียดเป็นพิเศษ หลังสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชายกระดับอย่างต่อเนื่องจากการปะทะที่เกิดขึ้นหลายระลอก โดยฝ่ายกัมพูชาถูกระบุว่ามุ่งเป้าโจมตีพื้นที่พลเรือนมากกว่าฐานทหาร ทำให้รัฐบาลไทยต้องยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและเร่งประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับสถานการณ์
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า กองทัพไทยมีภารกิจชัดเจนในการปกป้องอธิปไตย และบางยุทธวิธีไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่ยืนยันว่าปฏิบัติการของไทยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและศักดิ์ศรีของประเทศ พร้อมระบุด้วยว่า “ด้วยแสนยานุภาพของกองทัพไทย เรามั่นใจว่าไม่ควรมีประเทศเพื่อนบ้านใดเข้ามาโจมตีได้อีก” สะท้อนท่าทีแข็งกร้าวต่อพฤติการณ์ของฝ่ายกัมพูชาในรอบล่าสุด
เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาเพื่อยุติปะทะ นายอนุทินตอบอย่างชัดถ้อยว่า “คงไม่มีการเจรจาแล้ว” พร้อมชี้ว่าฝ่ายกัมพูชาดำเนินการรุนแรงเกินกว่าที่ไทยจะเปิดโต๊ะพูดคุยได้อีกต่อไป การตอบโต้ของไทยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือน แต่คือการแสดงให้เห็นว่า “ไม่ควรล้ำเส้นอธิปไตยไทยอีกแล้ว” และหากจะยุติการสู้รบ กัมพูชาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไทยกำหนดเท่านั้น
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดชายแดนเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้งบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ขณะที่รายงานจากต่างประเทศที่กล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นการโจมตีนั้น นายอนุทินย้ำให้สังคม “เชื่อประเทศไทย” ซึ่งได้ส่งหลักฐานต่อองค์กรนานาชาติตลอดมา และไทยไม่เคยเป็นผู้รุกรานใคร แต่จะไม่ยอมให้ใครรุกรานอย่างเด็ดขาด
ในส่วนของคำถามที่พาดพิงไปถึงผู้นำสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ว่ามีการสื่อสารกันหรือไม่ นายอนุทินระบุสั้นๆ ว่า “ไม่คุยครับ เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคู่กรณี” พร้อมตั้งข้อสังเกตต่อโพสต์ของนายอันวาร์ที่เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งยับยั้งชั่งใจว่า หากต้องการให้สถานการณ์ยุติ ควรไปบอก “ผู้ที่รุกรานประเทศไทยให้หยุดก่อน” ไม่ใช่มาให้ไทยอดทนเพียงฝ่ายเดียว
เมื่อถูกถามถึงข้อกล่าวหาจากกัมพูชาว่าไทยเริ่มเปิดฉากยิงก่อน นายกฯ สวนกลับทันทีว่า “คุณจะเชื่อกองทัพไทย หรือเชื่อศัตรูเรา” พร้อมย้ำว่ากองทัพไทยเป็นสถาบันที่ประชาชนเชื่อถือได้ และรัฐบาลไทยยืนอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์ไปแล้ว
ส่วนสถานการณ์จะยืดเยื้อหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ทิ้งประเด็นให้สังคมจับตาท่าทีของทั้งสองประเทศที่ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน ขณะที่กองทัพยังคงตรึงกำลังในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างต่อเนื่อง
