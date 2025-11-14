หลากหลายช่องทาง ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ (MEA e-Payment) ไม่ต้องไปที่ทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง
- แอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เท่านั้น) >> วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งาน https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/measmartlife-howto-faq22082025
- LINE OA "MEA Connect" (@meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียว)
- หักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต
- Mobile Banking ทุกธนาคาร
- ตู้ ATM
- Internet Banking
- Shopee Pay
- LINE Pay
- ตัวแทนรับชำระอื่น ๆ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/meaepayment24hrs
สะดวกทางไหน เลือกได้ตามใจเลย
"การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ"