หลากหลายช่องทาง ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ (MEA e-Payment) ไม่ต้องไปที่ทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



- แอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เท่านั้น) >> วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งาน https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/measmartlife-howto-faq22082025

- LINE OA "MEA Connect" (@meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียว)

- หักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต

- Mobile Banking ทุกธนาคาร

- ตู้ ATM

- Internet Banking

- Shopee Pay

- LINE Pay

- ตัวแทนรับชำระอื่น ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/meaepayment24hrs

สะดวกทางไหน เลือกได้ตามใจเลย

"การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ"
