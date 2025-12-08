เรือนจำกันทรลักษ์ย้ายผู้ต้องขังออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว 100%

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธุ์ กรมราชทัณฑ์" โพสต์ข้อความระบุว่า จากสถานการณ์การปะทะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2568 บริเวณพื้นที่ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค.2568) เกิดการปะทะเพิ่มเติมในพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว 100% เพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ขอให้ทุกท่านปลอดภัย
