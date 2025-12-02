เยียวยาศพน้ำท่วม 2 ล้านยังไม่คลอด นายกฯ ยันต้องเช็กเกณฑ์ให้รอบด้าน

2 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.45 น. บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระเช้าปีใหม่ “GI ไทย ส่งสุขปีใหม่ สุขใจชุมชน” รที่วบรวมสินค้า GI จากทั่วประเทศ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมด้วย
.
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รมว.พาณิชย์ได้นำคณะพานายกรัฐมนตรีชมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นทั้งด้านอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรายงานถึงแผนการขนส่งและพื้นที่ปลายทาง โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามรายละเอียดการกระจายของช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
.
จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประเด็นเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยที่กำลังเป็นข้อถกเถียงในสังคม โดยเฉพาะกรณีวงเงินเยียวยาศพละ 2 ล้านบาท ที่จำกัดเฉพาะพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า การเยียวยาไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และรัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ทุกพื้นที่ แต่รายละเอียดปลีกย่อยต้องตรวจสอบตามเกณฑ์ที่มีอยู่
.
เมื่อถามถึงกรณีผู้เสียชีวิตในพื้นที่นอกเขตฉุกเฉินจะไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ นายอนุทินย้ำว่ากรณีดังกล่าวมีหลายประเภท และจำเป็นต้องตรวจเช็กเป็นรายกรณี เช่น กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด ก่อนยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด
.
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หากงบประมาณไม่เพียงพอ จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน หรือไม่ นายกรัฐมนตรีชี้ไปทางนายเอกนิติและกล่าวสั้นๆ ว่า “ถามท่าน” แต่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเพียงโบกมือและไม่ตอบคำถาม ก่อนทั้งสองเดินเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทันที
.
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการจัดสรรงบเยียวยาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แม้จะต้องวางหลักเกณฑ์ตามกรอบกฎหมาย แต่เป้าหมายหลักยังคงเน้นการเยียวยาผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงมากที่สุด