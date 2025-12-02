"อนุทิน" ขอดูรายละเอียดขยายพื้นที่ฉุกเฉินครอบคลุมเยียวยารายละ 2 ล้าน โยน "เอกนิติ" ดูงบพอหรือไม่

นายกฯ ขอดูรายละเอียด ต้องขยายพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ หลังจังหวัดอื่นกังวล ไม่ครอบคลุมเยียวยาเสียชีวิตรายละ 2 ล้าน โยนถาม “เอกนิติ” เรื่องงบประมาณ ปัดตอบออก พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่
เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 2 ธ.ค. ที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นำคณะ เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกระเช้าปีใหม่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) “GI ไทย ส่งสุขปีใหม่ สุขใจชุมชน” โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย ร่วมด้วย
จากนั้นนางศุภจี นำคณะประชาสัมพันธ์นายกฯ ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” พร้อมพานายกฯดูตัวอย่างสิ่งของที่จะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่มีทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนายกฯได้สอบถามด้วยความสนใจว่าสิ่งของจะส่งไปถึงเมื่อไหร่และจะส่งไปที่ไหน
ภายหลังเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวถามนายกฯ ถึงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาทจะมีการขยายออกไปนอกพื้นที่ ที่ไม่ได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องการเยียวยาไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเราจะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อถามย้ำว่า ผู้เสียชีวิตที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ครอบคลุ จะไม่ได้เงิน 2 ล้านบาทใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันมีอยู่หลายประเภท ขอไปตรวจสอบก่อน มันมีกฎเกณฑ์อยู่ แต่ในรายละเอียดก็พยายามที่จะให้ อย่างผู้ป่วยติดเตียง เดี๋ยวตนขอไปเช็คก่อน
เมื่อถามว่าจะต้องใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน มาใช้ในเรื่องของการเยียวยาหรือไม่ นายกฯ ชี้นิ้วไปทางนายเอกนิติ พร้อมกล่าวว่า ถามท่าน ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ากรณีที่เงินเยียวยาไม่พอต้องออกเป็น พ.ร.ก.กู้เงิน หรือไม่ นายเอกนิติ โบกมือ ส่ายศีรษะ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนนายกฯ และนายเอกนิติ เดินเข้าไปประชุม ครม.