"ผบ.ทหารสูงสุด" ผู้คุมอำนาจพื้นที่ตัวจริง เร่งคลี่คลายน้ำท่วมหาดใหญ่ ย้ำ ทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ติดค้างเร่งด่วน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ -ทหาร-พลเรือน ปฏิบัติด้วยความทุ่มเท-เสียสละ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 ที่ห้องประชุมเสนาณรงค์ (กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะผู้อำนวยการสถานการณ์การบูรณาการความช่วยเหลือ หลังจากที่ ครม.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คลุม จ.สงขลา มอบให้ทางผบ.ทสส.บัญชาการหน้างาน พร้อมด้วย พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อปรับแผนการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน
จากสถานการณ์ในครั้งนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยจากการประชุมรายงานสถานการณ์พบว่า พบความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 15 ตำบล 57 หมู่บ้าน และ 162 ชุมชน คิดเป็นจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบสูงถึง 104,917 ครัวเรือน และมีประชาชนที่เดือดร้อนรวม 243,778 คน ในส่วนการดำเนินการช่วยเหลือได้มีการเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัยรวม 11 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพพักพิงอยู่รวม 14,160 คน ในส่วนของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้มีการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือไปแล้ว มียอดรวม 3,190 คน สำหรับภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการใช้ อากาศยานปฏิบัติการไปแล้ว 29 เที่ยวบิน แม้ว่าสภาวะโดยรวมจะยังคงปกติ แต่ยังมี ฝนตกหนักในบางแห่ง ดังนั้น จึงมีการเน้นย้ำให้ทุกส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ติดค้าง โดยใช้ทั้งรถ เรือ และอากาศยาน ในการเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการลำเลียงอาหารและการเร่งผลิตเสบียงให้เพียงพอและทั่วถึง และยังวางแผนถึงการฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไป ได้มีการวางแผนเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพิ่มเติม เพื่อรองรับการอพยพที่อาจเพิ่มขึ้น รวมถึงการยกระดับบริการทางการแพทย์ โดยจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์ฟอกไตของสภากาชาดไทยเพิ่ม ซึ่งจะเร่งดำเนินการจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้รวดเร็วที่สุด
ท้ายการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติงานและทุ่มเทมาตั้งแต่เริ่มต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้นในเร็ววัน พร้อมทั้งยืนยันจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่รวดเร็วและต่อเนื่อง