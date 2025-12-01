นายกฯลั่น 2 สัปดาห์หาดใหญ่คืนปกติ เยียวยานอกพื้นที่ฉุกเฉินดูตามระดับภัยเอกสารไม่ยุ่งยาก เล็งแก้กม.เตือนภัยผู้ว่าฯประกาศได้

"อนุทิน" เผย จ่ายเยียวยานอกพื้นที่พ.ร.กฉุกเฉิน ดูตามระดับภัย ยันเอกสารเยียวยาไม่ยุ่งยาก สั่งปลดล็อกแล้ว ย้ำ 2 สัปดาห์หาดใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติ เล็งแก้ระเบียบ-กม. แม้แค่เตือนภัยผู้ว่าฯมีอำนาจประกาศได้ ไม่ต้องรอเกิดภัยพิบัติ เมินเสียงวิจารณ์โยกย้ายขรก. สนองการเมือง
วันนี้ (1ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2568 ว่า ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาเรื่องการเยียวยา เหมือนเป็นการกลั่นกรองหลายๆเรื่องก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์เพื่อจะได้ใช้เวลาน้อยลง ผู้สื่อข่าวถามว่า ในพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลประกาศจะเยียวยาผู้เสียชีวิต 2 ล้านบาท แต่ถ้านอกพื้นที่จะจ่ายเหมือนกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับภัย ซึ่งมีระดับและขั้นตอนอยู่ เมื่อถามว่าจะนำเข้าที่ประชุมครม.ถึงความชัดเจนตรงนี้เลยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้เราให้การช่วยเหลือ ซึ่งเหตุอุทกภัยมีในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่จะพยายามใช้หลักเดียวกัน ขอตอบแค่นี้ เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านออกมาติงเรื่องการแยกเยียวยาผู้เสียชีวิตทำให้เกิดความยุ่งยาก นายกฯ กล่าวว่า รับฟัง
เมื่อถามว่า ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บอกไม่ต้องใช้สำเนาในเรื่องเอกสารเยียวยา แต่ยังมีภาพประชาชนยื่นถ่ายสำเนาเอกสาร ข้อสรุปเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า สั่งการให้แก้ไขแล้ว เมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่าไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ครับ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย ตนก็ไม่ให้กลับมากรุงเทพฯ ให้อยู่ในพื้นที่เพื่อบัญชาการ ซึ่งต้องยอมรับว่าต้องมีหน่วยสนับสนุนเยอะหน่อย เพราะก่อนที่เราจะลงไปช่วยกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับทุกด้าน ก็ต้องไปแบ่งเบาภาระของท่าน เพราะสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ทั้งอธิบดีปภ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ที่นั่นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการสำรวจและเร่งโอนเงิน และวันนี้เริ่มทยอยโอนเงินลงไปแล้ว แต่ยังมีเรื่องของผู้ที่เช่าบ้าน หากต้องรอเจ้าของยอมโอนสิทธิ์ให้นั้น ตรงนี้ผู้ที่อยู่บ้านเช่าก็จะให้ผู้นำชุมชนรับรองมา เราก็จะจ่าย เพราะนี่เป็นเรื่องของเงินเยียวยา ส่วนเจ้าของบ้านจะไปได้ในสิทธิ์ของค่าซ่อมแซมบ้าน ซึ่งมีอยู่ในระเบียบของ ปภ.อยู่แล้ว กล่าวโดยสรุปคือครอบคลุมความห่วงใยของทุกๆภาคส่วน
เมื่อถามว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวจะกระทบกับเงินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่กระทบ ได้พูดคุยกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แต่ในส่วนของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่หาดใหญ่ คงไม่สามารถจัดได้ ซึ่งการประชุมนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ได้เน้นย้ำการอบรมสัมนาหรือการประชุมขอให้เน้นไปในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเขาได้เตรียมลงทุน เช่น โรงแรมทั้งหลายที่เตรียมรอรับแขกในช่วงสิ้นปี จึงขอให้เน้นไปเพื่อเป็นการช่วยอุดหนุนให้เขามีกระแสเงินสดผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายไป และขอฝากประชาชน ภาคเอกชนด้วย ซึ่งตนได้กำหนดไปว่าภายใน 14 วันหรือ 2 สัปดาห์ สถานการณ์ทุกอย่างที่อำเภอหาดใหญ่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยสมบูรณ์
เมื่อถามว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่ กระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการสังคายนาหรือปรับกลไกตรงไหนอย่างไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องดูเรื่องการป้องกัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้ก็ต่อเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น ซึ่งตนดูแล้วมันย้อนแย้ง การป้องกันสาธารณภัยภารกิจส่วนใหญ่ได้แต่บรรเทา แต่การป้องกันกลับติด ฉะนั้นต้องมานั่งคิดถึงการแก้กฎระเบียบหรือแม้กระทั่งแก้กฎหมายเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเตือนภัยหรือการเตรียมพร้อมอพยพผู้คนดีกว่านี้ จะต้องมีประสิทธิภาพสูงมาก ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
เมื่อถามว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของภาครัฐอาจมีข้อมูล แต่เวลาแจ้งเตือนประชาชนไม่เชื่อเป็นเพราะเขาไม่มั่นใจอะไรหรือเปล่า นายกฯกล่าวว่า เราคงต้องสื่อสารและต้องมีการซ้อมให้ประชาชนได้เห็นและตื่นตัว ทั้งนี้วัฒนธรรมของพวกเราน้ำท่วมชั้นล่างก็ไปชั้นสอง น้ำท่วมชั้นสองก็ไปชั้นสาม น้ำท่วมชั้นสามก็ขึ้นหลังคา เราเป็นมนุษย์ติดบ้าน วัฒนธรรมของเราไม่อยากไปไหนที่ไม่ใช่บ้านของเรา ตนไปอยู่ในพื้นที่ก็เห็นจึงต้องมาเน้นการนำประชาชนออกจากบ้านและให้กลับบ้านโดยเร็วที่สุด เพราะทราบดีทุกคนคิดถึงและเป็นห่วงบ้าน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วต้องทำให้เขาเห็น และต้องให้ความร่วมมือมากๆในเรื่องการป้องกัน เตรียมพร้อม เชื่อฟังคำเตือนต่างๆ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็น cell broadcast ก็ทำงาน ในชุมชนก็ได้บอกว่าจะมีน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งมีสิ่งบอกเหตุที่ได้ถ่ายทอดไป แต่วันนี้มันเกินที่จะพูดแล้วว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อ ใครเตือนหรือไม่เตือน ไม่มีประโยชน์ วันนี้ทุกคนประสบภัย ไม่ว่าจะคนทำงานหรือผู้ประสบภัย ฉะนั้นมองไปข้างหน้าแล้วเร่งแก้ไขให้เขากลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ส่วนผู้ปฏิบัติอย่างพวกตนต้องมาคิดเรื่องการป้องกันให้กับพวกเขามากที่สุดด้วยทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่
เมื่อถามว่า บางฝ่ายพยายามเชื่อมโยงเรื่องการโยกย้ายข้าราชการเป็นการเมือง นายกฯกล่าวว่า ก็ให้เขาเชื่อมโยงไป แต่ตนบอกว่าไม่มีไม่เกี่ยว เขาไม่ได้ทำงานแต่พวกตนทำงาน