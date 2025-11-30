รัฐบาลย้ำตั้ง “ธรรมนัส” งานไม่ซ้ำซ้อน ผบ.สส. แยกฝ่ายนโยบาย-ปฏิบัติ ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เว้นระเบียบได้หมด

“โฆษกรัฐบาล” ย้ำ ตั้ง “ธรรมนัส” งานไม่ซ้ำซ้อน “ผบ.สส.” แจง ต้องแยกฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติ ชี้ “รมว.เกษตรฯ” เป็น กก.นโยบายบริหารจัดการน้ำ-ภัยธรรมชาติ ดูเหตุภัยพิบัติทั่วประเทศ ลั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกฎหมายพิเศษ เว้นหลักเกณฑ์-ระเบียบได้ทั้งหมด
วันนี้ (30 พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงนักวิชาการ แนะให้ยกเลิกคำสั่งมอบหมายหน้าที่รองนายกฯ ดูแลน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นการซ้ำซ้อนกับการตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เพื่อควบคุมสถานการณ์หรือไม่ ว่า คำสั่งที่มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี ให้ไปกำกับดูแลใน 8 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งส่วนนี้จะแยกกับการมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนไปดูแลในแต่ละจังหวัด ในส่วนนี้เป็นการดูแลทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งฝ่ายนี้จะดูเรื่องของแนวทางการนำนโยบายมาปฏิบัติแต่ละจังหวัด
ส่วนในจังหวัดสงขลา ที่ได้มีการแต่งตั้ง ผบ.สส.ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวม จึงไม่มีความซ้ำซ้อนกัน
ส่วนการแต่งตั้ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดูแลพื้นที่ในจังหวัดสงขลา นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า ไม่ซ้ำซ้อน เพราะ ร้อยเอก ธรรมนัส กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ควบคุมดูแลกรมชลประทาน และอีกตำแหน่งหนึ่งยังเป็นกรรมการนโยบายการบริหารจัดการน้ำและภัยธรรมชาติ เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น สามารถเกณฑ์องคาพยพที่ตรงกับงานมาดูแลสถานการณ์เหล่านี้ได้ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ ยังกล่าวว่า ในส่วนของกรมชลประทานที่ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ จะเป็นหน้าที่ของ ร้อยเอก ธรรมนัส โดยตรง
ส่วนที่ไม่ใช้กฎหมายของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยสามารถใช้อำนาจเต็มได้นั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กฎหมาย ปภ.กับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตกต่างกัน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดสงขลา ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจังหวัด เพื่อดึงสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ สามารถดูแลกำกับช่วยเหลือ ข้ามกระทรวงได้และนายกฯ มีอำนาจสั่งการโดยตรงและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ และในส่วนของระเบียบหลักเกณฑ์ที่ล่าช้า ก็สามารถทำได้ทันที และหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค นายกฯ สามารถประกาศยกเว้นได้ รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะถือเป็นกฎหมายพิเศษ