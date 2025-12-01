"อนุทิน" ยันเงินเยียวยาน้ำท่วมไม่ช้า แม้เอกสารอาจสูญหาย พื้นที่นอกเขตฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์ของ ปภ.

นายกฯ ย้ำเงินเยียวยาน้ำท่วมไม่ช้า ยันพื้นที่นอกเขตประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีหลักเกณฑ์เยียวยาของ ปภ. ชี้ ขยายพื้นที่ฉุกเฉิน สตูลหรือไม่ อำนาจอยู่ที่ผู้ว่าฯ
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 1 ธ.ค. 68 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเอกสารสำคัญอาจจะสูญหายว่า ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้ว ไม่ช้าแน่นอน
ส่วนในพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือเยียวยาจะเหมือนกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันมีหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อยู่ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศ
ส่วนหลังจากนี้จะมีการประกาศขยายพื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะจังหวัดสตูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และพิจารณา เพราะอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว