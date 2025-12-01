รัฐบาลขออภัยขั้นตอนเยียวยาน้ำท่วมป่วน โฆษกยันเร่งแก้ทันที ลดภาระเอกสารประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โฟนอินให้สัมภาษณ์สดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยกล่าวถึงกรณีเสียงสะท้อนจากประชาชนในหลายพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม ว่าจำเป็นต้องนำเอกสารหรือหลักฐานไปยืนยันกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือไม่ หลังมีรายงานว่าบางพื้นที่ยังคงร้องขอภาพถ่ายความเสียหายจากบ้านเรือน เพื่อประกอบการยื่นเรื่องรับสิทธิ
.
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลต้องขออภัยต่อความสับสนที่เกิดขึ้น พร้อมยอมรับว่าหน้างานอาจมีการสื่อสารไม่ครบทั้งระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่บางแห่งยังใช้วิธีการเดิมตามความเคยชิน แม้รัฐบาลจะมีนโยบายลดภาระด้านเอกสารให้ประชาชนก็ตาม โดยย้ำว่าขณะนี้ได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้เร่งสื่อสารและประชุมกับหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด
.
นายสิริพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลต้องการให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่ต้องเร่งปรับปรุงขั้นตอนทั้งหมด พร้อมระบุว่า “ไม่ต้องถ่ายภาพบ้านเสียหาย กราบขออภัยที่มันโกลาหล เราก็รีบอยากให้เงินถึงพี่น้องเร็วที่สุด” และชี้ว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทำให้บางพื้นที่ยังใช้กระบวนการยืนยันความเสียหายแบบเดิม
.
โฆษกย้ำว่า ขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการไปยัง ปภ. ให้ดำเนินการประชุมเร่งด่วน และวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อคลี่คลายความสับสน ลดขั้นตอนเอกสาร และลดภาระที่ไม่จำเป็นให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่