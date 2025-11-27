"อนุทิน" เตรียมลงสงขลาหลังประชุมมาตรการเยียวยา เมินตอบปมย้าย นอภ.หาดใหญ่-ศพทยอยโผล่

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่สงขลา หลังประชุมออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม ไม่ตอบปม ย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ - ศพเริ่มผุด หลังน้ำลด
วันนี้ (27 พ.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกำหนดการจะลงหรือไม่ โดยตอบเพียงว่า “ลงซิลง เดี๋ยวขอกลับประชุมก่อน”
ผู้สื่อข่าวถามถึงพบร่างผู้เสียชีวิตภายหลังน้ำลด รวมถึงการสั่งย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ แต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่า การสั่งย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ เป็นเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งการได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงว่า เดี๋ยวไปประชุมอีกทีก่อน