"อนุทิน" เตรียมลงสงขลาหลังประชุมมาตรการเยียวยา เมินตอบปมย้าย นอภ.หาดใหญ่-ศพทยอยโผล่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เตรียมลงพื้นที่สงขลา หลังประชุมออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม ไม่ตอบปม ย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ - ศพเริ่มผุด หลังน้ำลด

วันนี้ (27 พ.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกำหนดการจะลงหรือไม่ โดยตอบเพียงว่า “ลงซิลง เดี๋ยวขอกลับประชุมก่อน”

ผู้สื่อข่าวถามถึงพบร่างผู้เสียชีวิตภายหลังน้ำลด รวมถึงการสั่งย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ แต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่า การสั่งย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ เป็นเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งการได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงว่า เดี๋ยวไปประชุมอีกทีก่อน

