สุดสลด! พี่สาวโพสต์เฟซบุ๊กตามหาน้องชาย สุดท้ายพบเป็นศพเปลือยลอยน้ำกลางทุ่งนาอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา - ครอบครัวตามหาน้องชายหายตัวไป 3 วัน หลังออกจากบ้านกลางดึก สุดท้ายพบเป็นศพเปลือยลอยน้ำกลางทุ่งนา ห่างจากบ้านเพียง 300 เมตร ตำรวจเร่งสอบ “เพื่อนชื่อแม็ก” ที่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้าย – ญาติระบุเคยติดยา เพิ่งพ้นโทษไม่นาน
วันนี้( 20 ต.ค.) พ.ต.ต.นักรบ ชอบทำทาน สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน สาขาย่อย สินทิวาธานี ได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็น ชาย เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ให้การสนับสนุน
ในที่เกิดเหตุบริเวณร่องน้ำกลางทุ่งนา พบศพชายไทย ไม่สวมเสื้อผ้า นอนลอยหงาย อยู่ในสภาพเริ่มขึ้นอืด ส่งกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จึงใช้เรือออกไปตรวจสอบ ช่วยนำร่างขึ้นมา เพื่อตรวจสอบ เบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย หรือมีบาดแผลใดๆ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือ นายภุชงค์ ไกรสมศาสตร์ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการสอบถาม น.ส.ชุรดา ไกรสมศาสตร์ อายุ 34 ปี พี่สาวผู้ตาย เปิดเผยว่า นายภุชงค์หายออกจากบ้านตั้งแต่คืนวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม และไม่กลับมา ครอบครัวจึงออกตามหา และได้มีการโพสต์โซเชียลตามหา หลังจากรอ 24 ชั่วโมง ก็ว่าจะไปแจ้งความ แต่ตนก็พยายามขับรถวนหา เพราะเชื่อว่าอยู่แถวบ้าน
สอบถามบางคนก็บอกว่าอยู่กับ คนชื่อ แม็ก จึงให้คนรู้จักไปถาม นายแม็ก ก็บอกว่า นายภุชงค์ นอนอยู่ในบ้านก็ไม่มั่นใจว่าใช่น้องจริงไหม จึงวานให้เข้าไปดูให้เห็นว่าเป็นน้องตนจริงๆ แต่ก็ไม่เจอแล้ว บ้านก็ปิด ว่าจะไปดูด้วยตนเอง แต่ก็ยังไม่ทัน ไปดู ก็มีคนมาบอกว่าเจอศพ หน้าจะเป็นน้องชาย ก็เลยมา จนเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ดูรอยสัก ก็รู้ว่าเป็นน้องชายจริงๆ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตนเองรู้สึกสงสัยเพราะนายแม็ก อยู่เป็นคนสุดท้าย ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อีกทั้งยังทราบว่านายแม็กมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมักพูดจาไม่รู้เรื่อง ขณะที่ นายภุชงค์เองช่วงก่อนหายตัวไป มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก และมักทุบอกตัวเองอยู่บ่อยครั้ง
ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุ เล่าว่า ช่วงดึกของคืนศุกร์ เวลาประมาณเที่ยงคืน ได้ยินเสียงคนตกน้ำ แต่ก็ไม่เห็นอะไร จนกระทั่งวันที่ 19 เริ่มได้กลิ่นคล้ายซากสัตว์จากทุ่งนา จึงยังไม่ติดใจอะไร จนมาเห็นโพสต์ตามหาผู้สูญหายของครอบครัวผู้ตายในเฟซบุ๊ก ทำให้สงสัยว่าอาจเป็นศพของคนที่หายตัวไป เช้าวันที่ 20 จึงให้พ่อมาพายเรือออกไปตรวจสอบ และพบศพก็น่าจะเป็นน้อง จนเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ด้าน น.ส.วรนุช ปรางทอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุว่าพบศพลอยน้ำ ได้เข้าตรวจสอบและพบศพผู้เสียชีวิตนอนหงาย ไม่สวมเสื้อผ้า ลักษณะขึ้นอืดกลางทุ่งนา ตรวจสอบเบื้องต้นตรงกับบุคคลสูญหายที่ญาติแจ้งผ่านโซเชียล ว่าเป็น ชาย อายุ 29 ปี หายจากบ้านมา 3 วันแล้ว โดยมีผู้พบเห็นนายภุชงค์ครั้งสุดท้ายในช่วงสายวันศุกร์ ที่ 17 ขณะเดินไปวัดสามเรือน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดพบศพ และยังพบว่าเขาถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้ เช้ามืดวันเสาร์ ภายในวัด ก่อนจะหายตัวไป จนมาพบศพดังกล่าว
ทางพนักงานสอบสวน จึงได้ถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะส่งศพไปชันสูตรเบื้องต้น ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมเตรียมเชิญตัว นายแม็ก ผู้ที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม ส่วนผู้ตายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้เพียง 2 เดือนแล้วก็ มายุ่งกับยาเสพติด จนมีลักษณะพฤติกรรม เป็นคนพูดอยู่คนเดียว ลักษณะป่วย และมีประวัติ มาแล้ว หลายครั้ง