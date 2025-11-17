"ภราดร" เร่งชง ครม.เยียวยาน้ำท่วมเพิ่มให้ทัน 18 พ.ย.นี้ ใช้เกณฑ์ 4 ขั้นบันไดตามระยะเวลาท่วม เป็นรายเดือน

"ภราดร" ชง ครม.เยียวยาน้ำท่วมเพิ่มให้ทัน 18 พ.ย. ชี้จ่ายเป็นขั้นบันได 4 ขั้น ท่วม 30-60-90-120 วัน เป็นรายเดือนนับตั้งแต่ประสบภัยวันแรก
เมื่อเวลา 11.30 วันที่ 17 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณ กล่าวถึงความคืบหน้าการออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นเวลานาน ว่า ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดทำแผนพิจารณาปรับหลักเกณฑ์เยียวยาเพิ่มเติม นอกเหนือจาก 9,000 บาท ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่กับน้ำนานมากกว่า 30 วัน มากกว่า 60 วัน มากกว่า 90 วัน และมากกว่า 120 วัน ซึ่งจะเป็นขั้นบันได 4 ขั้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ระหว่างลงพื้นที่ดูน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการตั้งเกณฑ์ไว้คร่าวๆ จะเป็นการชดเชยรายเดือน ส่วนจะชดเชยเท่าไหร่ ปภ.กำลังจะทำข้อมูลอยู่
เมื่อถามว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ได้เลยหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า พยายามจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.วันที่ 18 พ.ย. โดยตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ติดตามเรื่องนี้ แต่ตนได้ติดตามทาง ปภ.ที่ขณะนี้ได้ทำหนังสือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3-4 หน่วยงาน ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ทันวันที่ 18 พ.ย.
เมื่อถามว่า จะได้เท่ากันทุกหลังคาเรือนหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่เท่ากัน จะพิจารณาจ่ายเป็นขั้นบันได เป็นรายเดือน เนื่องจากเป็นการเยียวยาเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ถูกน้ำท่วมขัง อย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำท่วมขังเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว ซึ่งรัฐบาลเห็นใจและเห็นว่าเป็นค่าเสียโอกาสของประชาชนจริงๆ จึงต้องเยียวยาให้สมน้ำสมเนื้อ มากกว่า 9,000 บาท ที่จ่ายไปแล้วทุกครัวเรือน เมื่อถามว่าจะจ่ายเป็นเวลากี่เดือน นายภราดร กล่าวว่า มากที่สุดตอนนี้คุยกันไว้ที่ 4 เดือน ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณกลาง