"ภราดร" เร่งชง ครม.เยียวยาน้ำท่วมเพิ่มให้ทัน 18 พ.ย.นี้ ใช้เกณฑ์ 4 ขั้นบันไดตามระยะเวลาท่วม เป็นรายเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภราดร" ชง​ ครม.เยียวยาน้ำท่วมเพิ่มให้ทัน 18 พ.ย. ชี้จ่ายเป็นขั้นบันได​ 4 ขั้น ท่วม​ 30-60-90-120 วัน​ เป็นรายเดือน​นับตั้งแต่ประสบภัยวันแรก​

เมื่อเวลา​ 11.30 วันที่​ 17 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล​ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณ​ กล่าวถึงความคืบหน้าการออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นเวลานาน​ ว่า​ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดทำแผนพิจารณาปรับหลักเกณฑ์เยียวยา​เพิ่มเติม นอกเหนือจาก 9,000 บาท ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่กับน้ำ​นานมากกว่า 30 วัน​ มากกว่า 60 วัน มากกว่า 90 วัน และมากกว่า 120 วัน​ ซึ่งจะเป็นขั้นบันได 4 ขั้น​ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้​ระหว่างลงพื้นที่ดูน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ เป็นการตั้งเกณฑ์ไว้คร่าวๆ​ จะเป็นการชดเชยรายเดือน​ ส่วนจะชดเชยเท่าไหร่ ปภ.กำลังจะทำข้อมูลอยู่​

เมื่อถามว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ได้เลยหรือไม่​ นายภราดร กล่าวว่า​ พยายามจะนำเข้าสู่ที่ประชุม​ ครม.วันที่ 18 พ.ย. โดยตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ติดตามเรื่องนี้​ แต่ตนได้ติดตามทาง​ ปภ.ที่ขณะนี้ได้ทำหนังสือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3-4 หน่วยงาน​ ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ทันวันที่ 18 พ.ย.

เมื่อถามว่า​ จะได้เท่ากันทุกหลังคาเรือนหรือไม่​ นายภราดร​ กล่าวว่า​ ไม่เท่ากัน จะพิจารณาจ่ายเป็นขั้นบันได​ เป็นรายเดือน เนื่องจากเป็นการเยียวยาเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน​ ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ถูกน้ำท่วมขัง อย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ มีน้ำท่วมขังเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว ซึ่งรัฐบาลเห็นใจ​และเห็นว่าเป็นค่าเสียโอกาสของประชาชนจริงๆ​ จึงต้องเยียวยาให้สมน้ำสมเนื้อ มากกว่า 9,000 บาท ที่จ่ายไปแล้ว​ทุกครัวเรือน​ เมื่อถามว่าจะจ่ายเป็นเวลากี่เดือน​ นายภราดร กล่าวว่า​ มากที่สุดตอนนี้คุยกันไว้ที่ 4 เดือน​ ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณกลาง​

