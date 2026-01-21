กัมพูชาประท้วงไทยประดิษฐานพระนาคปรกแทนรูปปั้นพระวิษณุที่ช่องอานม้า อ้างบ่อนทำลายอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาได้ยื่นประท้วงกองทัพไทยเกี่ยวกับการประดิษฐานพระพุทธรูปแทนที่รูปปั้นพระวิษณุของกัมพูชาที่บริเวณช่องอานม้า
สื่อกัมพูชารายงานว่า การกระทำต่างๆ ของฝ่ายไทยที่กัมพูชาได้ยื่นประท้วงนั้น ยังรวมถึงการวางตู้คอนเทนเนอร์ และการสร้างบังเกอร์ในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาท ซึ่งพนมเปญระบุว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการบ่อนทำลายอธิปไตยของตน
การปะทะกันระหว่างกัมพูชาและไทยได้สิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. แต่ทางการกัมพูชากล่าวหาว่ากองกำลังของไทยยังคงละเมิดข้อตกลง
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่าการกระทำต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. ยังรวมถึงการประดิษฐานพระพุทธรูปในพื้นที่ช่องอานม้า หลังจากกองทัพไทยได้ทำลายรูปปั้นพระวิษณุในพื้นที่ดังกล่าว
กระทรวงฯ ยังอ้างถึงการวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นทางเข้าหมู่บ้าน และการสร้างบังเกอร์โดยใช้เครื่องจักรหนักในพื้นที่บึงตะกวน ของจ.บันเตียเมียนเจย โดยในหนังสือประท้วงที่ส่งวันที่ 21 ม.ค. กัมพูชาได้เรียกร้องให้กองทัพไทยยุติการกระทำดังกล่าวทันที และเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 ของคำแถลงร่วมจากการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยแก้ไขปัญหาพรมแดนและเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่ โดยกล่าวว่าไม่ควรอนุญาตให้ใช้กำลังเปลี่ยนแปลงพรมแดนที่ตกลงไว้
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวในการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนในวันที่ 21 ม.ค. ว่า กัมพูชาเรียกร้องให้กองทัพไทยปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดเพื่อลดความตึงเครียดและฟื้นฟูความไว้วางใจและสันติภาพตามแนวชายแดน
เขาเสริมว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นประท้วงไปเมื่อวันท่ี 17 ม.ค. ต่อกิจกรรมทางทหารของไทยที่เปลี่ยนแปลงสภาพความมั่นคงทั้งในและรอบๆ พื้นที่พลเรือน
“การกระทำเพื่อเสริมที่ตั้งทหารหรือการดำเนินกิจกรรมใหม่ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองอาจบ่อนทำลายความพยายามในการลดความตึงเครียดและขัดขวางไม่ให้ผู้พลัดถิ่นกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี” เพ็ญ โบนา กล่าว
กัมพูชาระบุว่าจนถึงวันที่ 21 ม.ค. ประมาณ 80% ของพลเรือนที่พลัดถิ่น 640,000 คนได้กลับบ้านของตนเองแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนอีกกว่า 120,000 คน ยังคงพลัดถิ่นอยู่.