กัมพูชาประท้วงรายวัน กล่าวหาไทยวางตู้คอนเทนเนอร์-ยึดครองพื้นที่ชายแดนอย่างผิดกฎหมาย

MGR - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงประณามอย่างรุนแรงว่าทหารไทยเข้าประจำการและยึดครองพื้นที่บางส่วนของดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย
ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทยในวันนี้ (5) เพ็ญ โบนา ได้กล่าวว่าการวางตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนาม รวมถึงการปักธงชาติในพื้นที่ที่ไทยยึดครองอย่างผิดกฎหมาย เป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาอย่างชัดเจน
เขากล่าวว่า รัฐบาลกัมพูชาประท้วงต่อการประจำการทหารและการควบคุมดินแดนกัมพูชาอย่างต่อเนื่องของกองทัพไทย ซึ่งในบางพื้นที่อยู่นอกเหนือเส้นเขตแดนของไทย ที่เป็นการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมาย ปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายใดๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังกล่าวอ้างว่าการยึดครองดังกล่าวเกิดขึ้นและคงอยู่ด้วยการข่มขู่และการใช้กำลัง ขัดต่อหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามการได้มาซึ่งดินแดนโดยใช้กำลัง การควบคุมดินแดน การกระทำทางปกครองหรืออำนาจที่อ้างว่าได้กระทำอันเป็นผลจากการกระทำดังกล่าว ไม่มีผลทางกฎหมายและไม่สามารถก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ได้
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวต่อว่าการกระทำของกองทัพไทยขัดต่อพันธกรณีของการระงับข้อพิพาทอย่างสันติภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 10 ก.ย. และ 23 ต.ค. คำแถลงร่วมว่าด้วยสันติภาพและการระงับข้อพิพาทโดยสันติที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. และคำแถลงร่วมของการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ยืนยันร่วมกันถึงพันธกรณีของทั้งสองฝ่ายที่จะงดเว้นจากมาตรการฝ่ายเดียวและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
เขายังระบุอีกว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของพลเรือนของทหารไทยนั้น ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความคืบหน้าที่สำคัญที่บรรลุโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นว่าไทยกำลังพยายามขัดขวางความพยายามในการกำหนดเขตแดนที่กำลังดำเนินอยู่จากการสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมทางทหารที่เป็นปรปักษ์ทั้งหมดทันที และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพในภารกิจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมของทั้งสองประเทศเพื่อกำหนดเขตแดนตามข้อตกลงที่มีอยู่และกฎหมายระหว่างประเทศ
เพ็ญ โบนา เน้นย้ำว่ารัฐบาลกัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแสวงหาทางออกอย่างสันติสำหรับข้อพิพาทเขตแดนทั้งหมดกับไทย เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านทั้งหมด โดยผ่านวิธีการสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังคงยึดถือในหลักการที่ว่าเขตแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง.