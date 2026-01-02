กัมพูชาย้ำไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลัง

MGR ออนไลน์ - โฆษกรัฐบาลกัมพูชาย้ำจุดยืนของประเทศว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนระหว่างประเทศใดๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง และการกระทำใดๆ ที่เบี่ยงเบนไปฉันทมติที่ระบุไว้ในคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 รวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
เพ็ญ โบนา หัวหน้าหน่วยโฆษกของรัฐบาลกัมพูชายังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลกัมพูชาในการปกป้องเขตแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ที่สืบทอดจากคณะกรรมาธิการเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยาม โดยระบุว่ากัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ รวมถึงการยึดมั่นในหลักการความไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ของพรมแดน อนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและสยาม แผนที่ และบันทึกการประชุมของคณะกรรมการปักหลักเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยาม ตลอดจนข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
เพ็ญ โบนา ยังอ้างถึงข้อ 3 ของคำแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระพิเศษครั้งที่ 3 ที่กัมพูชาและไทยรับรองและลงนามเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
“ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการจัดการทั้งหมดภายใต้คำแถลงร่วมนี้ไม่กระทบต่อการกำหนดเขตแดนและพรมแดนระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเขตแดนร่วมเพื่อดำเนินการต่อโดยเร็วที่สุดในส่วนของการสำรวจและกำหนดเขตแดน ตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมเพื่อรับรองความปลอดภัยของทีมสำรวจร่วมในพื้นที่ รวมถึงความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดกับการสำรวจและกำหนดเขตแดนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบที่มีพลเรือนอาศัยอยู่” เพ็ญ โบนา ระบุ.