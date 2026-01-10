"ดอยไตแลง" จัดกิจกรรมวันเด็กทัพรัฐฉานใต้ พ่อ-แม่ จูงมือลูกหลานมาร่วมคึกคัก

MGR Online - "ดอยไตแลง"ฐานบัญชาการใหญ่กองทัพรัฐฉานใต้ จัดกิจกรรมวันเด็ก พ่อ-แม่ จูงมือลูกหลานมาร่วมอย่างคึกคัก มีทั้งการแสดงอาวุธ การละเล่น แข่งขันกีฬา และแสดงวัฒนธรรม
วันนี้(10 ม.ค.) ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติของไทย บนดอยไตแลง ซึ่งเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(RCSS/SSA) หรือกองทัพรัฐฉานใต้ กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด ก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กขึ้นด้วยเช่นกัน
เพจ Tai Education และ Tai Freedom ได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งสำนักงานพัฒนาการศึกษา สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน จัดขึ้นที่โรงเรียนเชื้อชาติ บนดอยไตแลง ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ มีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่อาศัยอยู่บนดอยไตแลงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงครูอาจารย์ พาลูกหลานและลูกศิษย์ มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก
พลเอก เคือหลาว ผู้จัดการ สำนักบริหารสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยจายหลานไต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการศึกษา รวมถึงนายทหาร ผู้บริหาร สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ได้ขึ้นมากล่าวให้โอวาท บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา การต่อสู้ของชาวไทใหญ่ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของเด็กๆ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
กิจกรรมวันเด็กซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตแลง มีการนำอาวุธของกองทัพสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานมาแสดงให้เด็กๆได้รู้จัก โดยมีนายทหารคอยชี้แนะ บนเวทีมีการแสดงทางวัฒนธรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ มีการละเล่น แข่งขันกีฬา แจกรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน
ดอยไตแลงตั้งอยู่ริมสันปันน้ำบนเทือกเขาแดนลาว สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,500 เมตร ขึ้นกับอำเภอเมืองปั่น จังหวัดลางเคอ รัฐฉานใต้ ฝั่งตรงข้ามเป็นเขตบ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน