กองทัพรัฐฉานออกแถลงการณ์ ลดธงชาติไทใหญ่ อาลัยพระพันปีหลวง

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลดธงชาติไทใหญ่ น้อมส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ออกแถลงการณ์ เรื่อง แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 25 ต.ค. 2568 ระบุว่า
1. ด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้สวรรคตเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2568 เวลา 21.21 น.
2. สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม เพื่อทรงธำรงรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชดำริในการปลูกป่าและฟื้นฟูผืนป่าทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ได้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าสืบไปยังชนรุ่นหลัง การสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทยและผู้เคารพรักในพระองค์ทั่วทุกสารทิศ ที่ได้สูญเสียองค์แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความเสียสละ ความเมตตา และความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
3. สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ขอน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะขอจารึกไว้ในใจตราบนิจนิรันดร์
ลงชื่อ คณะกรรมการบริหารสูงสุด สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS)
อีกด้านหนึ่ง เฟซบุ๊ก "Shan State Army RCSS กองทัพรัฐฉาน RCSS" เผยแพร่ภาพ กองบัญชาการควบคุมส่วนหน้า ที่ 1 (บก.คค.สน.ที่ 1) กองทัพรัฐฉาน (SSA-S) สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS ) กิ่งอำเภอเมืองต๋น จังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน เมียนมา ลดธงชาติไทใหญ่ เพื่อแสดงการอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสวรรคต น้อมส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กองทัพรัฐฉานใต้ RCSS/SSA เป็นกลุ่มกอบกู้เอกราชของชนชาติไตหรือไทใหญ่ในแผ่นดินรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งมีฐานที่มั่นหลักดอยไตแลง ตรงข้าม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีความผูกพันกับประเทศไทย เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเจ้ายอดศึก ผู้นำกองทัพรัฐฉาน SSA จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทย เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน