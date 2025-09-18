“ปกรณ์”นำ กมธ.ที่ดิน ฯ จัดสัมมนาสร้างพลังประชาชน ถกหาแนวทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ย้ำ ปัญหาที่ดินแม่ฮ่องสอนต้องไม่ปล่อยให้เงียบ

วันนี้(18 ก.ย.)นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคกล้าธรรม (กธ.) ได้นำคณะกรรมาธิการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอำเภอปางมะผ้า หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจากตำบลสบป่อง ตำบลปางมะผ้า ตำบลถ้ำลอด และตำบลนาปู่ป้อม เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายปกรณ์ กล่าวว่า หลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังเผชิญปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ซึ่งบางครั้งเกิดความซ้ำซ้อนและขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภาครัฐ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
ด้านประชาชนที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของตนเอง สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ทำให้การสัมมนาเต็มไปด้วยพลังเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน