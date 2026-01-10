วันเด็กคึกคัก!รถไฟ เปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จัด”Join the rail สร้างฝัน วันเด็ก”

รักษาการผู้ว่าฯรฟท.ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569 “Join the rail สร้างฝัน วันเด็ก” ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมบรรยากาศ เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
วันนี้ (10 มกราคม 2569) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 “Join the rail สร้างฝัน วันเด็ก” พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ ผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และผู้บริหารบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน และสาระความรู้ ควบคู่กับการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการรถไฟ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอย่างใกล้ชิด
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีนโยบายสำคัญในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่จะก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รวมถึงสถานีรถไฟและหน่วยงานของการรถไฟฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในกิจการรถไฟ ซึ่งเป็นระบบขนส่งทางรางที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่กับเมืองไทยมายาวนานกว่า 128 ปี และยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนยังมุ่งส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติตนในระเบียบวินัยอันดีงาม สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 ของนายอนุทิน ชาญวีระกุล รักษาการนายกรัฐมนตรี “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
สำหรับบรรยากาศภายในงานได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ พร้อมกับความประทับใจ ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เข้าร่วมงาน ผ่านการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม DIY อาทิ สถานีปักฝัน สถานีแต้มสีบนรางฝัน สถานีกระเป๋าใบเก่ง สนุกกับการทำเข็มกลัดเรซิน ชาม DIY ชริ้งฟิล์ม วาดรูปทราย การประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ และบู๊ทถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ตลอดจนกิจกรรมบนเวที การตอบคำถามชิงรางวัลสุดพิเศษ ที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับน้อง ๆ อีกด้วย รวมทั้งมีบริการ อาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
และในวันเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี แขวงรถพ่วงแก่งคอย สถานีขอนแก่น และสถานีนครลำปาง นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มแบบอิ่มอกอิ่มใจ ให้กับเด็ก ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
การรถไฟฯ พร้อมให้การสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ การตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และผลักดันให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง รวมทั้งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป