รมต.ลาวเร่งรัดสะพานข้ามน้ำเซโดน สร้าง 10 ปีแล้ว ยังไม่ยอมเสร็จ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online - รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่งลาว ลงพื้นที่เร่งรัดการก่อสร้างสะพานยาว 210 เมตร ข้ามแม่น้ำเซโดน ในแขวงสาละวัน ต้องให้เสร็จในปีนี้ หลังจากสร้างมา 10 ปีแล้ว เพิ่งคืบหน้าแค่ 56%

วานนี้ (2 ม.ค.) สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นายเหล็กไหล สีวิไล รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง นำคณะเดินทางไปยังจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเซโดน เชื่อมบ้านบัวละพากับบ้านตานเปี่ยว เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน ในภาคใต้ของ สปป.ลาว เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

สะพานยาว 210 เมตร ข้ามแม่น้ำเซโดน ที่เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน สร้างมา 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเซโดนแห่งนี้ เป็นโครงการที่ล่าช้ามาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน ก็ยังสร้างไม่เสร็จ อย่างไรก็ตามในเนื้อข่าวไม่ได้บอกว่าความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ขณะที่สื่อของลาวทั้งหมดที่รายงานข่าวนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอเพื่อจะใช้สะพานแห่งนี้มาตลอด

ตามรายละเอียดของโครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเซโดนเป็นสะพาน 2 เลนไป-กลับ ตัวสะพานยาว 210 เมตร ความกว้างรวมทางเดินด้านข้าง 12.12 เมตร ถนน 2 ฝั่งที่จะไปยังสะพาน ยาว 2.5 กิโลเมตร เริ่มต้นสร้างเมื่อต้นปี 2558 แต่เมื่อถึงวันที่ 19 มกราคม 2560 การก่อสร้างได้หยุดชะงักลง ขณะที่สร้างไปได้แล้ว 56.65%

คณะของนายเหล็กไหล สีวิไล รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ที่ไปตรวจสอบและเร่งรัดการก่อสร้างสะพาน
นายเหล็กไหลกล่าวว่า เนื้องานส่วนที่เหลืออีก 43.35% ประกอบด้วย การสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร เพื่อไปยังตัวสะพานทั้ง 2 ฝั่ง การเทคอนกรีตบริเวณเชิงสะพาน ติดตั้งราวสะพาน สร้างทางระบายน้ำ และพนังกั้นน้ำ ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีก 34 พันล้านกีบ

รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งลาว ได้กำชับให้องค์กรปกครองแขวงสาละวันคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการก่อสร้างสะพานส่วนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จภายในปี 2569 นี้





