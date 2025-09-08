ศาลเวียดนามลดโทษให้จำเลยคดีเพลิงไหม้บาร์คาราโอเกะดับ 32 ราย หลังชดเชยเงินให้ครอบครัวเหยื่อ

เอเอฟพี - ศาลเวียดนามได้ลดโทษให้ผู้ต้องหา 6 ราย จากคดีเพลิงไหม้บาร์คาราโอเกะเมื่อปี 2565 ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 คน สื่อของรัฐรายงานวันนี้ (8)
เหตุการณ์ไฟไหม้บาร์คาราโอเกะในนครโฮจิมินห์เมื่อเดือนก.ย. 2565 ได้สร้างความตกตะลึงต่อผู้คนในเวียดนาม และนำไปสู่การปิดร้านคาราโอเกะหลายพันแห่งทั่วประเทศ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันอัคคีภัย
เมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกจำคุก 6 ราย จากคดีเพลิงไหม้นี้ คือ เจ้าของบาร์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ที่ลงชื่อในระบบป้องกันอัคคีภัย
ศาลอุทธรณ์นครโฮจิมินห์ได้ลดโทษให้เจ้าของบาร์จาก 8 ปี เหลือ 6 ปี ขณะที่โทษจำคุก 5 ปี ของผู้รับเหมาก่อสร้าง ถูกแทนที่ด้วยการรอลงอาญา 3 ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ศาลให้รอการลงโทษไว้ ส่วนเจ้าหน้าที่อีก 2 นายที่เหลือ จากโทษจำคุก 6 ปี ได้รับการลดโทษลงอย่างน้อยคนละ 1 ปี
สื่อของรัฐรายงานว่าโทษจำคุกที่ลดลงนี้เนื่องมาจากผู้ต้องขังได้ชดเชยเงินให้แก่ครอบครัวของเหยื่อที่ได้ร้องขอให้ลดหย่อนโทษสำหรับความผิดของพวกเขา
ไฟที่ลุกไหม้บาร์คาราโอเกะขนาด 30 ห้อง ส่งผลให้ลูกค้าและพนักงานติดอยู่ภายใน ขณะที่ควันหนาทึบลอยฟุ้งทั่วบันไดและทางออกฉุกเฉิน เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 17 คน และหญิง 15 คน
สื่อของรัฐรายงานว่า บาร์คาราโอเกะกว่า 2 ใน 3 จากทั้งหมดประมาณ 15,000 แห่งทั่วประเทศ ถูกบังคับปิดให้บริการจากการตรวจสอบความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว.