สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานจุดเทียนชัย นั่งปรกอฐิฐานจิต “เหรียญวาสนา” หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม

“เหรียญวาสนา” หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กำลังเป็นที่โด่งดัง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดใกล้เคียง
โดยเหรียญรุ่นวาสนา นี้จัดสร้างโดย พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร.(หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลมีในวันที่ 29 ก.ย. 68
โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคล และนั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคลพร้อมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปรกอธิษฐานจิต อาทิ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระราชสิริวัชรรังษี, หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ และพระครูโสภณภัทรเวทย์, ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา ถือว่าเป็นพิธีที่เข้มแข็งแห่งปี
สำหรับชนวนมวลสารที่นำมาทำเหรียญนั้นมี 108 ชนิด อาทิ ตะกรุดลูกปืนรุ่นแรก แร่เหล็กไหล แร่ธาตุมงคลต่างๆ รวมถึงแผ่นการอักขระของเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย
“เหรียญวาสนา” ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออ๊อด ครึ่งองค์ พร้อมอักษรคำว่า วาสนา ด้านหลังประทับ ยันต์นารายณ์ทรงครุฑยืนเหนือพระราหู ซึ่งได้รับเมตตาอนุญาตจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
ภายหลังเสร็จพิธี หลวงพ่ออ๊อดได้เมตตาแจกวัตถุมงคลแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคล
โดยรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคล จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของ มูลนิธิเพชรยอดมงกุฎ
พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร.(หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นพระนักพัฒนา พระนักการศึกษา สนับสนุนการศึกษาพระและเณร เป็นเจ้าตำรับวัตถุมงคล “ตะกรุดลูกปืน“ ที่โด่งดังมากว่า 30 ปี ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคล“เหรียญวาสนา ” เพื่อให้ญาติโยมเช่าบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลและนำปัจจัยไปใช้ในกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนไทยของมูลนิธิเพชรยอดมงกุฎ
หลวงพ่ออ๊อดจัดเป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในยุคปัจจุบัน มีจริยาวัตรงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน ได้สร้างผลงานไว้มากมาย มีนัยเป็นรูปธรรมโดดเด่นอยู่ในบวรพุทธ เป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ระยะเวลาที่ผ่านมาท่านสร้างวัตถุมงคล สร้างถาวรวัตถุ เพื่อสังคมส่วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม
โดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลทรงคุณภาพ มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันให้แคล้วคลาดภัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของลูกศิษย์และประชาชนทั่วประเทศ
หาบูชาได้ที่วัดสายไหม ทุกวัน นอกจากจะได้วัตถุมงคลที่ดีไปบูชาแล้ว ยังได้บุญไปช่วยเหลือให้กับสังคมดีด้วย