"ทวี" เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธวรธรรมวินิต ครบรอบ 110 ปี กรมราชทัณฑ์

MGR Online - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธวรธรรมวินิต ครบรอบ 110 ปี กรมราชทัณฑ์
วันนี้ (20 ก.ย.) ณ กรมราชทัณฑ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธวรธรรมวินิต พุทธาภิเษก และเทวาภิเษก วัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี กรมราชทัณฑ์ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เข้านั่งปรก และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และแขกผู้มีเกียรติ สวมใส่ชุดผ้าไทยสีสันต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
พิธีเริ่มต้น เวลา 13.09 น. ด้วยการตั้ง มณฑลพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณด้านหลังอาคารกรมราชทัณฑ์ โดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีและอ่านโองการบวงสรวงบูชาเทพยดา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวง
จากนั้นเป็น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยาราม จำนวน 10 รูป ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ โดยประธานในพิธีและคณะผู้บริหารได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
และ พิธีสมโภช พุทธาภิเษก และเทวาภิเษก ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหานาค 4 รูป และพระภาวนาจารย์ 8 รูป โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าถวายสักการะและถวายเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เจิมเทียนชัยและเทียนมหามงคล พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ถวายโถแป้งเจิมเพื่อใช้ในพิธี จากนั้น พระมหานาค 4 รูป สวดคาถาพุทธาภิเษก – เทวาภิเษก เป็นลำดับสืบไป โดยผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จุดเทียนมหามงคล และเทียนนวหรคุณ ด้านบนเวที
จากนั้น เจ้าหน้าที่เรียนเชิญ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานในพิธี จุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ หน้าพระภาวนาจารย์ทุกรูป และในเวลา 15.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เดินทางถึงกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และเข้านั่งปรก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานในพิธีถวายใบพลูและแป้งเจิม แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจิมใบพลู และดับเทียนชัย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ นิมนต์พระภาวนาจารย์ดับเทียนชัย เทียนมหามงคล พระมหานาคเจริญคาถาดับเทียนชัย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และพระภาวนาจารย์โปรยข้าวตอกดอกไม้ ประพรม น้ำพระพุทธมนต์ในมณฑลพิธี
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พระภาวนาจารย์ และพระมหานาค พระสงฆ์ อนุโมทนา จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธวรธรรมวินิต และประพรมเครื่องหอมแด่พระบรมสารีริกธาตุ แล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลงในพระเศียรพระพุทธวรธรรมวินิต เป็นพิธีอัญเชิญพระพุทธวรธรรมวินิตเข้าประดิษฐานยังห้องพระกรมราชทัณฑ์ และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้เข้าร่วมพิธี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดพิธีฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสสำคัญครบรอบ 110 ปี และเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป