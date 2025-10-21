นายกฯ นิมนต์ ’เจ้าคุณธงชัย‘ ทำบุญวันพระ เสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัว ที่ตึกไทยคู่ฟ้า

นายกฯ นิมนต์ ’เจ้าคุณธงชัย‘ ทำบุญวันพระ เสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัว ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนถก ครม. จับตา ปราบปรามสแกมเมอร์
วันนี้ (21 ต.ค. 68) เวลา 06:45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยได้สวมชุดผ้าไทยสีชมพู เพื่อประกอบพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัว ร่วมกับรัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยได้นิมนต์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือเจ้าคุณธงชัย แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระสงฆ์ 10 รูป มาทำพิธีครั้งนี้ โดยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพ
จากนั้นเวลา 08:15 น. นายอนุทิน ได้เดินลงมาส่งเจ้าคุณธงชัยขึ้นรถ ก่อนที่จะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมงานกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2568 ที่กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ เวลา 10:00 น. นายอนุทิน จะกลับมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งมีวาระเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ที่ได้มีมติในที่ประชุมนัดแรกไปเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.68)