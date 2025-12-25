วินกรุ๊ปเวียดนามถอนตัวประมูลโครงการทางรถความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้ $67,000 ล้าน

รอยเตอร์ - วินกรุ๊ป (Vingroup) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามระบุว่าจะถอนข้อเสนอการลงทุนสำหรับโครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้ มูลค่า 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นที่โครงการอื่นๆ ของบริษัท
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากบริษัทได้ประเมินทรัพยากรรอบใหม่หลังจากวินกรุ๊ปได้รับสัมปทานโครงการระดับชาติขนาดใหญ่หลายโครงการ ที่รวมถึงสนามกีฬามาตรฐานโอลิมปิก และเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อสถานที่สำคัญหลายเส้นทาง ตามที่ระบุในคำแถลงของบริษัท
หุ้นของวินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทวินโฮม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทวินคอม รีเทล ร่วงลง 7% ส่วนบริษัทด้านการบริการอย่างบริษัทวินเพิร์ล ลดลง 3% หลังจากการประกาศนี้ ส่งผลให้ดัชนีหลักลดลง 2.24%
เมื่อเดือนพ.ค. บริษัทวินสปีด ที่เป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งโดยฝ่าม เญิต เวือง ประธานวินกรุ๊ป ได้ยื่นประมูลโครงการทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 1,540 กิโลเมตร เชื่อมกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ โดยสัญญาว่าจะลงทุนเอง 20% ของโครงการ และขอสินเชื่อรัฐบาล 80% ในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 35 ปี
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินที่สูงของวินกรุ๊ป และการขาดประสบการณ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ โดยเตือนว่าการขอสินเชื่อและการค้ำประกันที่จำเป็นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการธนาคาร และจากรายงานความคิดเห็นเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่รอยเตอร์ได้ตรวจสอบชี้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นต้องมีการค้ำประกันพิเศษจากรัฐ
กระทรวงการคลังยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขดอกเบี้ย 0% และกำหนดการชำระหนี้ 30 ปี โดยชำระคืนเฉพาะเมื่อครบกำหนด เทียบได้กับการอุดหนุนจากรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของเวียดนาม
นอกจากวินกรุ๊ปแล้ว นักลงทุนรายอื่นๆ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ THACO การรถไฟเวียดนาม และกลุ่มการลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม ก็ได้แสดงความสนใจในโครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้เช่นกัน
วินกรุ๊ปกล่าวว่าการถอนตัวของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ และจะช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ได้
รัฐบาลเวียดนามกล่าวว่าจะประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้ ในเดือนม.ค.