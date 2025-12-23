แสนสิริ ลุยอสังหาฯภูเก็ต ปี69 ปักหมุดทำเลใหม่ “หาดสุรินทร์” พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งในโซน “เชิงทะเล – บางเทา”

แสนสิริกางแผน Strategic Location ภูเก็ต ปักหมุด 2 โครงการใหม่แล้ว!! พิกัดทำเล “หาดสุรินทร์” และ “เชิงทะเล – บางเทา” เตรียมเปิดตัวปี 2569
เล็งเห็นศักยภาพทำเลใหม่ “หาดสุรินทร์” การขยายเข้าสู่ทำเลใหม่อย่าง “หาดสุรินทร์” ซึ่งเป็นโซนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหาดที่มีศักยภาพสูงของฝั่งอันดามัน รายล้อมด้วยโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ รีสอร์ต 5 ดาว และวิลล่าระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ระดับสากล รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในทำเลที่มีฐานลูกค้าต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปและรัสเซียที่มองหาที่อยู่อาศัยระยะยาวในภูเก็ต โครงการใหม่ในทำเลหาดสุรินทร์ คอนโดมิเนียมใหม่ของแสนสิริจะเตรียมเปิดตัวในปี 2569
ตอกย้ำ ภูเก็ตต้องแสนสิริ ความแข็งแกร่งในโซน “เชิงทะเล – บางเทา” เตรียมต่อยอดความสำเร็จกับโครงการใหม่
ที่ผ่านมา แสนสิริประสบความสำเร็จกับ 2 โครงการคอนโดมิเนียมในทำเล “เชิงทะเล – บางเทา” ซึ่งนับเป็นทำเลที่มาแรงที่สุดในภูเก็ต เป็นทำเลที่อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน และเป็นส่วนต่อขยายของโซนบางเทาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เชิงทะเลยังคงเป็นหนึ่งใน Demand Hotspot ของตลาดภูเก็ต ด้วยความครบสมบูรณ์ของไลฟ์สไตล์และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง Porto de Phuket, Boat Avenue, Laguna Phuket, ร้านอาหารระดับ Michelin, และ Community ของ Expat ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นโซนที่มีศักยภาพด้านการลงทุนสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย
“แคนวาส เชิงทะเล” คอนโดมิเนียมสไตล์ลักซ์ชัวรี รีสอร์ตแห่งแรกของแสนสิริ บนทำเลศักยภาพใจกลาง เชิงทะเล – บางเทา มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท ที่มียอดขายแล้ว70% พร้อมเข้าอยู่แล้วในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และ “เดอะ เบส เชิงทะเล” คอนโดมิเนียม Pets Welcome จัดเต็มส่วนกลาง มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ที่มียอดขายแล้ว 90% โดยหมุดทำเลใหม่ ที่เตรียมเปิดตัวจะอยู่ที่ “เชิงทะเล ซอย 3” เตรียมเปิดตัวในปี 2569
สำหรับการขยายเข้าสู่ “หาดสุรินทร์” และต่อยอดความสำเร็จในย่าน “เชิงทะเล” ของแสนสิริในครั้งนี้ ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ในภูเก็ต แต่ยังตอกย้ำจุดแข็งของแสนสิริ ในฐานะผู้นำอสังหาฯ ที่กลุ่มลูกค้าในภูเก็ตให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตมากว่า 15 ปี พร้อมมองเห็นศักยภาพของภูเก็ตในระยะยาว ทั้งด้านดีมานด์การอยู่อาศัยจริง การลงทุน และการเติบโตของภูเก็ต.