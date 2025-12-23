xs
xsm
sm
md
lg

แสนสิริ ลุยอสังหาฯภูเก็ต ปี69 ปักหมุดทำเลใหม่ “หาดสุรินทร์” พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งในโซน “เชิงทะเล – บางเทา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แสนสิริกางแผน Strategic Location ภูเก็ต ปักหมุด 2 โครงการใหม่แล้ว!! พิกัดทำเล “หาดสุรินทร์” และ “เชิงทะเล – บางเทา” เตรียมเปิดตัวปี 2569

เล็งเห็นศักยภาพทำเลใหม่ “หาดสุรินทร์” การขยายเข้าสู่ทำเลใหม่อย่าง “หาดสุรินทร์” ซึ่งเป็นโซนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหาดที่มีศักยภาพสูงของฝั่งอันดามัน รายล้อมด้วยโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ รีสอร์ต 5 ดาว และวิลล่าระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ระดับสากล รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในทำเลที่มีฐานลูกค้าต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปและรัสเซียที่มองหาที่อยู่อาศัยระยะยาวในภูเก็ต โครงการใหม่ในทำเลหาดสุรินทร์ คอนโดมิเนียมใหม่ของแสนสิริจะเตรียมเปิดตัวในปี 2569

ตอกย้ำ ภูเก็ตต้องแสนสิริ ความแข็งแกร่งในโซน “เชิงทะเล – บางเทา” เตรียมต่อยอดความสำเร็จกับโครงการใหม่

ที่ผ่านมา แสนสิริประสบความสำเร็จกับ 2 โครงการคอนโดมิเนียมในทำเล “เชิงทะเล – บางเทา” ซึ่งนับเป็นทำเลที่มาแรงที่สุดในภูเก็ต เป็นทำเลที่อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน และเป็นส่วนต่อขยายของโซนบางเทาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เชิงทะเลยังคงเป็นหนึ่งใน Demand Hotspot ของตลาดภูเก็ต ด้วยความครบสมบูรณ์ของไลฟ์สไตล์และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง Porto de Phuket, Boat Avenue, Laguna Phuket, ร้านอาหารระดับ Michelin, และ Community ของ Expat ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นโซนที่มีศักยภาพด้านการลงทุนสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย

“แคนวาส เชิงทะเล” คอนโดมิเนียมสไตล์ลักซ์ชัวรี รีสอร์ตแห่งแรกของแสนสิริ บนทำเลศักยภาพใจกลาง เชิงทะเล – บางเทา มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท ที่มียอดขายแล้ว70% พร้อมเข้าอยู่แล้วในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และ “เดอะ เบส เชิงทะเล” คอนโดมิเนียม Pets Welcome จัดเต็มส่วนกลาง มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ที่มียอดขายแล้ว 90% โดยหมุดทำเลใหม่ ที่เตรียมเปิดตัวจะอยู่ที่ “เชิงทะเล ซอย 3” เตรียมเปิดตัวในปี 2569


สำหรับการขยายเข้าสู่ “หาดสุรินทร์” และต่อยอดความสำเร็จในย่าน “เชิงทะเล” ของแสนสิริในครั้งนี้ ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ในภูเก็ต แต่ยังตอกย้ำจุดแข็งของแสนสิริ ในฐานะผู้นำอสังหาฯ ที่กลุ่มลูกค้าในภูเก็ตให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตมากว่า 15 ปี พร้อมมองเห็นศักยภาพของภูเก็ตในระยะยาว ทั้งด้านดีมานด์การอยู่อาศัยจริง การลงทุน และการเติบโตของภูเก็ต.
แสนสิริ ลุยอสังหาฯภูเก็ต ปี69 ปักหมุดทำเลใหม่ “หาดสุรินทร์” พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งในโซน “เชิงทะเล – บางเทา”
แสนสิริ ลุยอสังหาฯภูเก็ต ปี69 ปักหมุดทำเลใหม่ “หาดสุรินทร์” พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งในโซน “เชิงทะเล – บางเทา”
กำลังโหลดความคิดเห็น