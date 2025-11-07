มหาเศรษฐีชาวเวียดนามเจ้าของค่ายรถวินฟาสต์ ตั้งบริษัทใหม่ &'วินสเปซ&' ลุยธุรกิจการบิน-อวกาศ

รอยเตอร์ - ฝ่าม เญิต เวือง ผู้ก่อตั้งบริษัทวินกรุ๊ป (Vingroup) บริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ตั้งบริษัทใหม่เพื่อผลิตเครื่องบินและยานอวกาศ
บริษัทวินกรุ๊ป มุ่งเน้นที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่มีบริษัทย่อยในเครือหลายแห่ง ที่รวมถึงบริษัทวินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และบริษัทวินสปีด (VinSpeed) ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลิตเหล็กที่จำเป็นสำหรับงานโยธา
บริษัทใหม่นี้มีชื่อว่า VinSpace Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 300,000 ล้านด่ง (ราว 11.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียน
“วินสเปซจะส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจปัจจุบันของวินกรุ๊ป พร้อมกับวางรากฐานสำหรับโครงการริเริ่มการพัฒนาในอนาคต” วินกรุ๊ประบุในอีเมลตอบคำถามจากรอยเตอร์
เอกสารระบุว่าฝ่าม เญิต เวือง ถือหุ้นของวินสเปซที่ 71% วินกรุ๊ปถือ 19% และลูกชายสองคนของเวืองถือหุ้นที่เหลือ 10%
ขอบเขตธุรกิจของวินสเปซครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศ การปฏิบัติการดาวเทียมสื่อสาร และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ฝ่าม เญิต เวือง ที่สร้างตัวขึ้นมาจากเงินก้อนแรกในยูเครนในช่วงทศวรรษที่ 1990 ที่ได้จากการขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาควบคุม
ภายใต้อาณาจักรวินกรุ๊ป เขาสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายสิบธุรกิจ รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และการศึกษา แต่ก็ได้ถอนตัวจากธุรกิจอื่นๆ เช่น การผลิตสมาร์ทโฟน และแผนการตั้งสายการบิน
เวียดนาม ประเทศที่พึ่งพาการค้า กำลังส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทในประเทศขยายตัวในขณะที่รัฐบาลกำลังมองหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความไม่แน่นอนจากภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด.