ทีทีบี-บริทาเนียจัดแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี

ทีทีบีจับมือกับพันธมิตรด้านอสังหาริมทรัพย์“บริทาเนีย” มอบข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปี ด้วยแคมเปญสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 1 ปีเต็ม ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้น ให้ลูกค้าวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นใจ
นางสาวสุพรรณิการ์ ธรรมนิทัศนา หัวหน้าด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีหลักประกัน ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีคือจังหวะสำคัญของคนที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาบ้านหลังแรก และครอบครัวที่ต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัยให้รองรับกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ทีทีบีจึงร่วมมือกับ “บริทาเนีย” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ เพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปี ช่วยให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่ได้โดยไม่ต้องกังวลกับดอกเบี้ยในปีแรก ด้วยแคมเปญสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านกับบริทาเนียและจดจำนองตั้งแต่ 1 ต.ค. – 26 ธ.ค. 2568 ครอบคลุมทุกโครงการของบริทาเนีย ทั้งทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว รวมกว่า 40 โครงการในทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ด้าน ดร.ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI กล่าวว่า ความร่วมมือกับทีทีบีในการมอบสิทธิพิเศษในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริทาเนียที่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย การได้รับสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในปีแรก ถือเป็นการลดต้นทุนด้านการเงิน ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างสะดวกและมั่นใจมากขึ้น โดยเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อบ้านและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการบ้านในช่วงปลายปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อปี, ปีที่สอง 2.90% ต่อปี, ปีที่สาม 2.90% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.43% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 1.93%ต่อปี เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมครบ 3 ประเภท และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.39% ต่อปี