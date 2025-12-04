ศุภาลัย ไอคอน สาทร เปิดตัว “Lawson 108” นิวดีไซน์ใหญ่สุดในสาทร พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ นำโดย นางสาวบุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายอาคารสูง ร่วมกับ “Lawson” ร้านสะดวกซื้อชื่อดังจากญี่ปุ่น นำโดย นายคิมิฮิโกะ ชินากาว่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหลอว์สัน จำกัด เปิดตัว “Lawson 108” นิวดีไซน์ใหญ่ที่สุดในทำเลสาทร และมีพื้นที่ให้บริการมากที่สุดในคอนโดมิเนียม ภายในพื้นที่คอมเมอร์เชียลของโครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร มิกซ์ยูสระดับลักชัวรีใจกลางเมือง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย ผู้เช่าสำนักงาน และคนทำงานในย่านสาทรได้อย่างลงตัว
Lawson สาขานี้โดดเด่นด้วยพื้นที่ให้บริการกว่า 241 ตารางเมตร ออกแบบให้กว้างขวาง โปร่งสบาย รองรับลูกค้าจำนวนมาก พร้อมพื้นที่นั่งภายในร้าน ชูจุดเด่นความสะดวกสบายและคุณภาพบริการแบบญี่ปุ่น ครบครันด้วยสินค้าหลากหลายและโซนยอดนิยม ได้แก่ อาหารพร้อมทานสไตล์ญี่ปุ่น เครื่องดื่มและเบเกอรี่พรีเมียม สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สาขานี้เป็น One Stop Convenience สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ในย่านสาทร พร้อมเปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชันพิเศษและของที่ระลึกสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้าน
โครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร ไม่เพียงเป็นมิกซ์ยูสระดับลักชัวรี แต่ยังเป็นคอมมูนิตี้คุณภาพ ที่รวมทั้งที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม อาคารสำนักงานมาตรฐานสากล และร้านค้าคุณภาพไว้ในที่เดียว ช่วยเติมเต็มความสะดวกสบายทุกมิติของการใช้ชีวิตคนเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ