สิทธิมนุษยชนกัมพูชาโร่ฟ้อง UN เพิ่ม บอกไทยละเมิดสิทธิใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 และ T-50TH โจมตีพื้นที่พลเรือน

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) จะยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อขอให้ประณาม กดดัน และดำเนินมาตรการต่างๆ จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทย ที่รวมถึงการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 และ T-50TH โจมตีพื้นที่พลเรือน
สื่อกัมพูชารายงานอ้างคำแถลงที่เผยแพร่ในวันนี้ (24) ระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาได้ประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธหนัก เครื่องบินรบ F-16 และ T-50TH เรือรบ ควันพิษ และระเบิดลูกปราย ในพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่ในจ.บันเตียเมียนเจย จ.โพธิสัตว์ จ.อุดรมีชัย จ.พระตะบอง จ.พระวิหาร และจ.เกาะกง
กัมพูชาระบุว่า ณ วันที่ 24 ธ.ค. มีพลเรือนเสียชีวิต 21 ราย บาดเจ็บ 83 ราย ส่วนจำนวนผู้ลี้ภัยสงครามเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 600,000 ราย นอกจากนี้ยังระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนถูกทำลายเป็นจำนวมนมาก รวมถึงบ้านเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์สุขภาพ เจดีย์ สะพาน และยานพาหนะ
“การกระทำที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวกัมพูชาอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการดำรงชีวิตและความปลอดภัยส่วนบุคคลของพลเรือน ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สิน ที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ระบุ
คณะกรรมการฯ กล่าวเสริมว่าการยิงใส่พลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาเจนีวา 1949 และพิธีสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องที่ห้ามการโจมตีพลเรือนและเรียกร้องให้มีการคุ้มครองประชาชนในทุกกรณี
คณะกรรมการฯ อ้างว่ากองทัพไทยกำลังก่ออาชญากรรม 3 อาชญากรรม คือ อาชญากรรมรุกราน อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
“ความผิดเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศ” คณะกรรมการฯ ระบุ
CHRC ระบุว่าคำร้องที่ได้ยื่นไปแล้วและกำลังยื่นอยู่นั้น เป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญสำหรับการอภิปรายในการประชุมของกลไกสิทธิมนุษยชนต่างๆ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลไกสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของฝ่ายไทยต่อกัมพูชา
คำแถลงของ CHRC ยังระบุว่าการใช้อาวุธทุกประเภท รวมถึงเครื่องบินรบ F-16 และ T-50TH ที่โจมตีลึกเข้ามาในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา แสดงให้เห็นถึงการรุกรานที่ขยายวงกว้างเกินกว่าปัญหาข้อพิพาทชายแดน ที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิงและคำแถลงร่วมเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย.