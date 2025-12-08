สิทธิมนุษยชนกัมพูชาร้องประชาคมระหว่างประเทศประณามไทย อ้างเปิดฉากโจมตีกัมพูชาบ่อนทำลายสันติภาพ

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้แสดงความกังวลและประณามอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่คณะกรรมการฯ ระบุว่าเป็นการโจมตีที่โหดร้าย ผิดกฎหมาย และไร้มนุษยธรรมของกองทัพไทยต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและพลเรือนของกัมพูชาตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ในวันที่ 7-8 ธ.ค.
CHRC อ้างว่าสำนักข่าวต่างประเทศ ทั้ง CNN, BBC, Al Jazeera, Reuters และ The Guardian ต่างรายงานว่ากองกำลังทหารของไทยเปิดฉากโจมตีทหารกัมพูชาและพื้นที่พลเรือนใกล้เคียงหลายครั้ง การโจมตีดังกล่าวที่รายงานว่ามีการใช้อาวุธหนัก เครื่องบิน F-16 และสารเคมี ส่งผลให้พลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลงหยุดยิงทวิภาคี และปฏิญญาสันติภาพร่วมกัมพูชา-ไทย ที่ลงนามในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และ นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม เป็นสักขีพยาน โดยคณะกรรมการฯ ระบุว่าการกระทำของกองทัพไทยบ่อนทำลายสันติภาพของภูมิภาค และขัดแย้งกับค่านิยมหลักของอาเซียนในเรื่องขอความสามัคคีและจิตวิญญาณของประชาคม
CHRC เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและภูมิภาคประณามการกระทำของไทย และกดดันให้ไทยยุติการรุกรานทันที และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการฯ ยังยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องยึดถือไว้ และบูรณภาพแห่งดินแดนและชีวิตของพลเมืองกัมพูชาจะต้องได้รับการคุ้มครอง
กัมพูชายังระบุอีกว่ายังคงมุ่งมั่นต่อการเคารพข้อตกลงหยุดยิง ดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพกับไทย และแสวงหาทางออกของข้อพิพาทอย่างสันติและถูกต้องตามกฎหมาย กัมพูชายังคงปฏิเสธการใช้กำลังหรือการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ
CHRC ระบุว่าจะยังคงติดตาม บันทึก และรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยบชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกองทัพไทย และเคียงข้างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพลเรือนชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี.