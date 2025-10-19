ทอ.ยืนยันการปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทหารกัมพูชา เป็นไปตามสิทธิป้องกันตนเอง

กองทัพอากาศชี้แจงว่า การใช้เครื่องบิน F-16 และ Gripen โดยเน้นการทำลายเฉพาะเป้าหมายทางทหาร ที่ส่งผลคุกคามต่อกำลังทหารฝ่ายไทยและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งถูกฝ่ายกัมพูชาโจมตีทำร้ายอย่างไร้มนุษยธรรม นับเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ การปฏิบัติการดังกล่าว มีความเป็นเหตุเป็นผลและอยู่ในกรอบของหลักสากล เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามสิทธิป้องกันตนเองในกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 โดยยึดหลักความจำเป็นและความได้สัดส่วน กองทัพอากาศย้ำพร้อมปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมสนับสนุนแนวทางสู่สันติภาพ