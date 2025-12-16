"คุ้มครองสิทธิฯ" เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บ จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

MGR Online - โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิฯ เผย กองทัพกัมพูชาละเมิดต่อสิทธิในชีวิตของประชาชน กระทำการไร้มนุษยธรรม พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
วันนี้ (16 ธ.ค.) นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปะทะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นพลเรือน จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
นายธีรยุทธ เผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถือว่าการกระทำของกองทัพกัมพูชาเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง และเป็นการละเมิดต่อสิทธิในการมีชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของบุคคล รวมถึงยังเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทย กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้ และขอเรียกร้องให้กองทัพกัมพูชา ยุติการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
โฆษกกรมฯ กล่าวต่อว่า ผู้เสียหายจากเหตุปะทะกรณีนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้
กรณีเหตุการณ์ครั้งที่ 1 (ช่วงเดือน ก.ค.2568) มีข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเจ้าหน้าที่และพลเรือน รวมจำนวน 248 ราย โดยกรมฯ ได้รับคำขอเยียวยาแล้ว จำนวน 234 ราย คงเหลือ 14 รายซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม ทั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 167 ราย เป็นเงินจำนวน 8,503,266 บาท
สำหรับเหตุการณ์ครั้งที่ 2 (ช่วงเดือน ธ.ค.2568) ณ ปัจจุบัน (16 ธ.ค.2568) มีข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเจ้าหน้าที่และพลเรือน รวมจำนวน 181 ราย โดยกรมฯ ได้รับคำขอแล้ว จำนวน 57 ราย คงเหลือติดตาม อีกจำนวน 124 ราย
ทั้งนี้ ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งเจ้าหน้าที่และพลเรือน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่เกิดเหตุและภูมิลำเนาของผู้เสียหาย ได้ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและรับคำขอรับการเยียวยา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไป
“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความห่วงใยประชาชนและครอบครัวผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากใครได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” โฆษกกรมฯ กล่าว