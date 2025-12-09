สิทธิมนุษยชนกัมพูชายื่นคำร้องฉุกเฉินถึงหน่วยงานระหว่างประเทศ กล่าวหาไทยละเมิดอธิปไตย-สิทธิพื้นฐานพลเรือนเขมร

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ยื่นคำร้องฉุกเฉินถึงสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการละเมิดอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาและสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์โดยฝ่ายไทย
คำแถลงของ CHRC ระบุว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองทัพไทยได้ก่อเหตุโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าใน จ.พระวิหาร จ.บันเตียเมียนเจย จ.อุดรมีชัย และจ.โพธิ์สัตว์ โดยใช้อาวุธหนัก เครื่องบินขับไล่ F-16 และก๊าซพิษ การโจมตีเหล่านี้ทำให้พลเรือนเสียชีวิต บ้านเรือน วัด ศูนย์สุขภาพเสียหาย และบังคับให้ต้องปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่ง รวมถึงพลเรือนหลายพันคนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนต้องพลัดถิ่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุว่าการกระทำเหล่านี้ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงหยุดยิง และปฏิญญาร่วมที่กัมพูชาและไทยลงนามในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม เป็นสักขีพยาน
CHRC อ้างว่าจากการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและยื่นคำร้องฉุกเฉินต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำกรุงเจนีวา สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรุงเทพฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิสระในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประธานและผู้แทนมาเลเซียของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในหนังสือคำร้องฉุกเฉิน CHRC ได้เรียกร้องดังต่อไปนี้
- การออกคำแถลงต่อสาธารณะอย่างเร่งด่วนเพื่อประณามการกระทำรุกรานของกองทัพไทยต่อกัมพูชา
-การจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อพลเรือน ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน การขัดขวางการเข้าถึงความต้องการและสิทธิพื้นฐาน ตลอดจนการพลัดถิ่น
-การประสานงานโดยตรงกับรัฐบาลไทยเพื่อยุติการละเมิด
-การให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการประสานงานกับหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม บันทึก และรายงานการละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซพิษและการโจมตีทางทหารต่อพลเรือน
-การส่งเสริมให้ไทยร่วมมืออย่างเต็มที่กับกลไกระหว่างประเทศ รวมทั้งการอนุญาตให้ผู้สอบสวนของสหประชาชาติเข้าถึงข้อมูล และรับรองความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
-การสนับสนุนความพยายามการช่วยเหลือด้านมนุษธรรมแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้พลัดถิ่นหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี
-รายงานสถานการณ์ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกระบวนการพิเศษที่เกี่ยวข้อง
-เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและส่งทหารกัมพูชากลับประเทศโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
CHRC ยังได้ยืนยันถึงจุดยืนของกัมพูชาในการยึดมั่นตามหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการให้ไทยรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และดำเนินมาตรการโดยทันทีเพื่อรับประกันความยุติธรรมให้กับเหยื่อและปกป้องคุ้มครองพลเรือนทุกคนตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย.