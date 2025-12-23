สหประชาชาติเผยรัฐบาลทหารพม่าใช้ความรุนแรง-ข่มขู่บังคับให้ประชาชนไปเลือกตั้ง

เอเอฟพี - สหประชาชาติกล่าววันนี้ (23) ว่ารัฐบาลทหารของพม่ากำลังใช้ความรุนแรงและการข่มขู่บังคับให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะที่กลุ่มต่อต้านติดอาวุธก็ใช้ยุทธวิธีคล้ายกันเพื่อกีดกันประชาชนไม่ให้ไปใช้สิทธิ
“รัฐบาลทหารในพม่าต้องหยุดการใช้ความรุนแรงโหดร้ายเพื่อบังคับให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียง และหยุดจับกุมประชาชนที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง” โวลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าว
รัฐบาลทหารของพม่าเตรียมจัดการเลือกตั้งที่เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ (28) โดยอ้างว่าการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดนี้เป็นหนทางกลับคืนสู่ประชาธิปไตยหลังจากที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 ปีก่อน และจุดชนวนสงครามกลางเมือง
แต่อองซานซูจี อดีตผู้นำพลเรือนยังคงถูกคุมขังและพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเธอถูกยุบพรรคหลังจากทหารยุติการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาได้เพียงทศวรรษในเดือนก.พ. 2564
ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศปฏิเสธการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเป็นระยะเป็นเวลานาน 1 เดือนนี้ โดยระบุว่าเป็นการแปลงโฉมการปกครองของทหาร
โวลเคอร์ เติร์ก ที่เมื่อเดือนก่อนได้กล่าวกับเอเอฟพีว่าการจัดการเลือกตั้งในพม่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ได้เตือนว่าพลเรือนกำลังถูกข่มขู่คุกคามจากทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มต่อต้านติดอาวุธต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
คำแถลงของเขาเน้นย้ำถึงบุคคลหลายสิบคนที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายคุ้มครองการเลือกตั้ง เนื่องจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออก
หลายคนถูกตัดสินลงโทษอย่างรุนแรง คำแถลงระบุ โดยอ้างถึงเยาวชน 3 คนในเมืองหล่ายธายา ภาคย่างกุ้ง ที่ถูกตัดสินจำคุกระหว่าง 42-49 ปี จากการติดโปสเตอร์ต่อต้านการเลือกตั้ง
“การบังคับให้ผู้พลัดถิ่นเดินทางกลับอย่างไม่ปลอดภัยและไม่สมัครใจ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน” โวลเคอร์ เติร์ก กล่าว
เขาระบุว่าประชาชนยังเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงจากกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านกองทัพ รวมถึงครูผู้หญิง 9 คน จากเมืองไจก์โทที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อเดือนก่อนขณะเดินทางไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากนั้นครูผู้หญิงได้รับการปล่อยตัวพร้อมคำเตือนจากผู้ก่อเหตุ
นอกจากนี้ เขายังระบุว่าการที่กลุ่มติดอาวุธที่ประกาศตนว่าเป็นกลุ่มย่างกุ้งอาร์มี่ได้ทิ้งระเบิดสำนักงานบริหารเขตฮเลกูและเขตอ็อกกาลาปาเหนือในย่างกุ้ง ทำให้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้รับบาดเจ็บหลายคน และยังประกาศว่าจะโจมตีผู้จัดการเลือกตั้งต่อไป
“การเลือกตั้งเหล่านี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการปราบปรามอย่างชัดเจน” โวลเคอร์ เติร์ก กล่าว
“ไม่มีเงื่อนไขใดที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการสดงออก การสมาคมร่วมกลุ่ม หรือการชุมนุมอย่างสันติ ที่อนุญาตให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีและมีความหมาย” ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุ.