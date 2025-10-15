เกาหลีใต้ส่งคณะทำงานพิเศษไปกัมพูชาหารือปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลักพาตัวพลเมือง

เอเอฟพี - เกาหลีใต้จะส่งคณะทำงานพิเศษไปยังกัมพูชาวันนี้ (15) เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีงานปลอมและศูนย์หลอกลวง ที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวพลเมืองหลายสิบคน เจ้าหน้าที่เกาหลีกล่าวหลังจากทางการกรุงโซลประกาศจะนำพลเมืองเหล่านั้นกลับประเทศ
คณะทำงานภายใต้การนำของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศ จะออกเดินทางในเย็นวันพุธ (15) ตามการระบุของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ประสงค์ออกนาม
สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุวานนี้ (14) เชื่อว่ามีชาวเกาหลีใต้ 63 คนถูกควบคุมตัวในกัมพูชา จากจำนวน 80 คน ที่รายงานว่าสูญหาย และรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะนำชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดกลับบ้าน
ระหว่างเดือนม.ค.-ส.ค. ปีนี้ มีชาวเกาหลีใต้ 330 คน ถูกรายงานว่าสูญหายหรือถูกควบคุมตัวโดยไม่สมัครใจขณะอยู่ในกัมพูชา ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ โดยยังมีอีกประมาณ 80 คน ที่ยังไม่สามารถระบุความปลอดภัยได้
“รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนที่จะใช้ความพยายามทางการทูตทุกทางเพื่อประสานความร่วมมือกับกัมพูชา พร้อมกับประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือของสถานทูต รวมถึงเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำยังสถานทูตเกาหลีใต้ในกัมพูชา” สำนักงานประธานาธิบดี ระบุ
ทีมรับมือนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยตำรวจและหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ ตามการระบุของสำนักงานประธานาธิบดี
ตำรวจเกาหลีใต้ได้เตรียมที่จะหารือกับทางการกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวกลับประเทศ และดำเนินการสืบสวนร่วมกันในเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีเมื่อเร็วๆ นี้
การเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีรายหนึ่งในกัมพูชาเมื่อไม่นานนี้ ที่มีรายงานว่าถูกลักพาตัวและถูกทรมานโดยกลุ่มอาชญากรในท้องถิ่น ได้สร้างความตกตะลึงให้กับเกาหลีใต้
คำแถลงของศาลกัมพูชาระบุว่า จากการสืบสวนของตำรวจและการชันสูตรพลิกศพระบุว่านักศึกษาที่พบศพในรถกระบะช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 8 ส.ค. เสียชีวิตจากการถูกทรมานอย่างรุนแรง มีรอยฟกช้ำและบาดแผลหลายจุดทั่วร่างกาย
ศาลกัมพูชาระบุว่าชาวจีน 3 คน ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและฉ้อโกงออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. และยังคงถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดี
รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุชาวเกาหลีหลายคนที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้ในกัมพูชาระบุว่าพวกเขาถูกล่อลวงด้วยงานปลอมที่เสนอค่าตอบแทนสูง
องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ของกัมพูชากำลังเกิดขึ้นในระดับมหาศาล มีศูนย์หลอกลวงออนไลน์อย่างน้อย 53 แห่งในประเทศที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรที่กระทำการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน ทรมาน จำกัดเสรีภาพ และค้าทาส.