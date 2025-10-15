กสม.ยินดีกาซายุติสงคราม ลุ้นข้อตกลงหยุดยิงนำสู่สันติภาพยั่งยืน หวังบรรยากาศสงบขยายสู่พื้นที่ไทย-เขมร

กสม.ยินดีการยุติสงครามในฉนวนกาซา ลุ้นข้อตกลงหยุดยิงนำไปสู่กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนบนหลักสิทธิมนุษยชน หวังบรรยากาศสงบ-สันติและการเจรจาขยายสู่พื้นที่ขัดแย้งไทย-กัมพูชา
วันนี้ (15ต.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ออกแถลงการณ์ยินดีต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซา และนำไปสู่การปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ อันนับเป็นพัฒนาการสำคัญในการคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่าสองปี และเป็นสัญญาณแห่งความหวังต่อการยุติความรุนแรง การสูญเสีย และความทุกข์ทรมานของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
กสม. หวังว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้จะนำไปสู่กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเยียวยาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ กสม. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การปะทุของความขัดแย้งหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในขณะเดียวกัน กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศของความสงบและสันติ และการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง จะขยายไปสู่พื้นที่อื่นซึ่งยังคงมีความขัดแย้ง รวมทั้งสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ กสม. เชื่อว่า รัฐบาลจะดำเนินการที่เหมาะสมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง และกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนโดยรวมและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ