เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย นำคณะเยือนลาว-เวียดนาม

MGR Online - เลขาธิการ สภาพความมั่นคงรัสเซีย นำคณะเดินทางเยือนลาว-เวียดนาม ท่ามกลางสงครามชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่เป็นเพื่อนบ้านของทั้ง 2 ประเทศ
ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2568 นายเซอร์เกย์ ซอยกู เลขาธิการ สภาความมั่นคง สหพันธรัฐรัสเซีย ได้นำคณะเดินทางมาเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมประชุมกับ พล.อ.วิไล หล้าคำฟอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงความสงบ ลาว ในวันที่ 11 ธันวาคม
เพจ"ความสะหงบ" สื่อทางการของกระทรวงความสงบ หรือกระทรวงมหาดไทยของลาว ไม่ได้รายงานเนื้อหาของการประชุมครั้งนี้อย่างละเอียด ระบุเพียงว่า พล.อ.วิไล ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณสภาความมั่นคงและกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกองกำลังป้องกันความสงบของลาวด้วยดีมาตลอด
นอกจากการร่วมประชุมกับคณะของกระทรวงป้องกันความสงบแล้ว ในวันเดียวกัน(11 ธ.ค.) คณะของเลขาธิการ สภาความมั่นคง รัสเซีย ยังได้เดินทางไปพบและร่วมหารือกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี ลาว และเดินทางไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักบินของอดีตสหภาพโซเวียต ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในลาว ช่วงปี 2503-2516
กำหนดการเดินทางเยือนลาวของนายเซอร์เกย์ ซอยกู เพิ่งถูกเปิดเผยโดยสำนักข่าว Sputnik เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชาเพิ่งปะทุขึ้นมาได้เพียง 1 วัน
ตามรายงานของ Sputnik นอกจากลาวแล้ว คณะของเลขาธิการ สภาความมั่นคงรัสเซีย ยังจะเดินทางต่อเพื่อไปเยือนเวียดนาม โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนเชิงปฏิบัติการเพื่อพบปะหารือกับผู้นำทางการเมืองและผู้นำระดับสูงของกองทัพของทั้งสองประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้