ชื่นมื่น! 'ปูติน' เยือนอินเดียสวมกอด 'โมดี' มุ่งขยายการค้าต้านแรงกดดันตะวันตก พร้อมตั้งคำถามสหรัฐฯ บีบอินเดียงดซื้อ "น้ำมันรัสเซีย' ยุติธรรมหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียเริ่มต้นภารกิจเยือนอินเดียเป็นเวลา 2 วัน โดยมีนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวานนี้ (4 ธ.ค.) โดยผู้นำรัสเซียยังได้กล่าวท้าทายมาตรการของสหรัฐฯ ที่กดดันอินเดียไม่ให้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากมอสโก

ปูติน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ India Today ซึ่งออกอากาศเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาเดินทางถึงนิวเดลี โดยทั้ง 2 ฝ่ายมุ่งหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาหนทางในการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน และขยายความหลากหลายของสินค้าในการทำธุรกรรม

การเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ 4 ปีของ ปูติน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายน้ำมัน ระบบขีปนาวุธ และเครื่องบินขับไล่ของรัสเซีย รวมถึงขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจนอกเหนือจากพลังงานและอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะกดดันให้อินเดียถอยห่างมอสโกกรณีการรุกรานยูเครน

นิวเดลีและมอสโกมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต และรัสเซียเป็นแหล่งผลิตอาวุธหลักของอินเดียมานานหลายทศวรรษ อินเดียยังกลายเป็นผู้รับซื้อน้ำมันทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกหลังจากที่มอสโกเริ่มการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ก็ตาม

อย่างไรก็ดี ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของอินเดียมีแนวโน้มลดลงต่ำสุดในรอบ 3 ปีในเดือนนี้ หลังจากที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าอินเดียอย่างรุนแรง และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เข้มงวดขึ้น โดยรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า การที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียถือเป็นการสนับสนุนเงินทุนให้มอสโกใช้สำหรับทำสงครามในยูเครน

ปูติน กล่าวกับ India Today ว่า "สหรัฐฯ เองยังคงซื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากเราสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของตนเอง ซึ่งนั่นก็ถือเป็นเชื้อเพลิงเช่นกัน"

"หากสหรัฐฯ มีสิทธิ์ซื้อเชื้อเพลิงจากเรา ทำไมอินเดียจึงไม่มีสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนี้ คำถามนี้ควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และเราพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงหารือกับประธานาธิบดี ทรัมป์ ด้วย" เขากล่าว

อินเดียระบุว่า ภาษีของ ทรัมป์ นั้นไม่ยุติธรรมและไม่สมเหตุผล พร้อมชี้ให้เห็นว่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับมอสโกก็ยังคงดำเนินอยู่ โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคงนำเข้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์จากรัสเซียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติเหลวไปจนถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ

"มูลค่าการค้าโดยรวมลดลงเล็กน้อยในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้" ปูติน กล่าวเมื่อถูกถามว่าการซื้อน้ำมันของอินเดียลดลงเนื่องจากแรงกดดันจากตะวันตกหรือไม่

"นี่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย โดยรวมแล้วมูลค่าการค้าของเราอยู่ในระดับเกือบเท่าเดิม"

ปูติน เสริมว่า "การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันดิบ... น้ำมันรัสเซียดำเนินไปอย่างราบรื่นในอินเดีย"

เมื่อถูกถามว่า อินเดียและรัสเซียควรจัดการกับ ทรัมป์ และภาษีของเขาอย่างไร? ปูติน ตอบว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีพวกที่ปรึกษาที่เชื่อว่าการดำเนินนโยบายภาษีดังกล่าวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะยาว

"เราหวังว่าในท้ายที่สุด การละเมิดกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข" เขากล่าว


ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้น โมดี ได้เดินทางไปรอต้อนรับ ปูติน ที่สนามบินนิวเดลี ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ไม่เห็นได้บ่อยนัก และสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างผู้นำทั้งสอง

ทั้งสองโอบกอดกันบนพรมแดงบนลานจอดเครื่องบิน จากนั้นจึงขับรถคันเดียวกันออกไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำส่วนตัวที่ โมดี เป็นเจ้าภาพ

รัฐมนตรีอาวุโสของรัสเซียและคณะผู้แทนธุรกิจรัสเซียจำนวนมากเดินทางมายังนิวเดลีเพื่อร่วมการเยือนของ ปูติน และผู้นำทั้งสองจะหารือกันในวันศุกร์ (5) ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงต่างๆ มากมาย

“ยินดีที่ได้ต้อนรับเพื่อนของผม ประธานาธิบดี ปูติน สู่อินเดีย มิตรภาพระหว่างอินเดียและรัสเซียเป็นมิตรภาพที่พิสูจน์แล้ว และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนของเรา” โมดีโพสต์บน X ก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำ


อินเดียและรัสเซียตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าจากประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เป็นเกือบ 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024-2025 ซึ่งเกือบทั้งหมดมาจากการนำเข้าพลังงานของอินเดีย

มูลค่าการค้าทวิภาคีลดลงเหลือ 28,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือน เม.ย.- ส.ค. 2025 ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงของการนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซีย

ขณะเดียวกัน อินเดียกำลังมองหาจุดหมายปลายทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้า 50% ของ ทรัมป์

แม็กซิม โอเรชกิน รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ของเครมลิน กล่าวในการประชุมทางธุรกิจที่กรุงนิวเดลีเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (4) รัสเซียต้องการนำเข้าสินค้าจากอินเดียมากขึ้นเพื่อสร้างสมดุลให้กับการค้าทวิภาคี ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางพลังงานอย่างมาก

ด้าน ปิยุช โกยาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อินเดีย กล่าวว่านิวเดลีต้องการกระจายการส่งออกไปยังรัสเซีย ตลอดจนเพิ่มยอดขายรถยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องจักรกลหนัก ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม สิ่งทอ และอาหาร

ที่มา: รอยเตอร์




