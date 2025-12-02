ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้การต้อนรับ "โอเล็กซานเดอร์ อูซิก" นักมวยแชมป์โลก 4 สถาบัน ขณะเยือนไทย

พลตำรวจตรี มนตรี แป้นเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ นายโอเล็กซานเดอร์ อูซิก นักมวยชาวยูเครน แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต 4 สถาบัน เดินทางมาเยือนไทย พร้อมให้กำลังใจ ชาวหาดใหญ่ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี มนตรี แป้นเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามการ กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (ฉก.พญานาคราช)
ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการต้อนรับ นายโอเล็กซานเดอร์ อูซิก (Mr. Oleksandr Usyk) นักมวยชาวยูเครน แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต 4 สถาบัน (WBA, WBC, WBO, IBF) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก และได้ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์